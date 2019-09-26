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«Маша и Медведь приходят не для того, чтобы завоевать твою родину»

26 сентября 2019, 02:24  •  70 • Война
Российская мультипликация победно шагает по миру, а на Западе спорят о русской «мягкой силе»
В сентябре семь новых серий российского мультипликационного сериала «Маша и Медведь» начали показывать сразу в 89 кинотеатрах Великобритании и Ирландии, сообщила компания-медиадистрибьютор Generation Madia. Джейми, мать семилетней Кейти, рассказывает корреспонденту РИА "Новости": «Мы давно любим «Машу», а на большом экране это двойное удовольствие… Мне кажется, этот мультик – шутливое отображение безусловной любви, которую мы испытываем к нашим детям, и того хаоса, который они привносят в нашу жизнь. Я чувствую особую привязанность к Медведю». Джейми говорит, что утверждение о наличии «кремлёвской пропаганды» в сериале – бред. «Это означает, что Винни Пух – агент британского империализма? Нет, это просто очаровательные истории, которые мы можем смотреть вместе с детьми и смеяться вместе с ними».
А недавно, когда сериал только начал появляться на западных экранах, британская «Таймс» обозвала его «кремлёвской пропагандой». «Британский профессор Энтони Глис, – писала «Таймс», – увидел в главной героине мультипликационного сериала «Маша и Медведь» Маше отражение президента России Владимира Путина. Маша – напористая, даже неприятная, но в то же время она решительная. Она прыгает выше головы», – процитировала «Таймс» слова профессора Букингемского университета Энтони Глиса.
Однако широкий прокат фильма в Англии говорит о том, что очень многие думают иначе. Бывший советник британского Форин Офиса и профессор Нью-Йоркского университета Марк Галеотти резко осудил публикацию в «Таймс», поместив в своём "Твиттере" запись под заголовком «Маша и Медведь приходят не для того, чтобы завоевать твою родину». Марку Галеотти ответили по-разному, но большинство его поддержало, отвергнув нелепые обвинения мультика в пропаганде. «Это чрезвычайно приятное шоу для детей с хорошими ценностями, мои внуки любят его, и я предпочитаю его другим фильмам», – пишет Risto Haataja. «Приятный мультик. Весьма рекомендую», – соглашается Andy Babut.
Riccardo Reddito возражает: «Может и глупо называть “Машу и Медеведь" орудием мягкой силы, но в Европе… пытаются отмыть советские символы [в некоторых сериях Маша надевает фуражку с красной звездой. – Ред.]. Добрый старый русский Мишка на всех игрушках и сладостях – это как раз такой случай».
А Elijah W Brooks создаёт иронический перечень подобных оценок русского искусства на Западе: «Только «Маша и Медведь»? Вот вам ещё примеры бесстыдной пропаганды: «Война и мир» (милитаризм), «Мертвые души» (националистическое повествование, замаскированное под социальную критику), «Преступление и наказание» (агрессивная православная пропаганда), «Ромео и Джульетта» (использование Прокофьевым русской музыки для культурной экспансии)…»
А пока англичане спорят, сериал «Маша и Медведь» победно шагает по миру. Он переведён на 36 языков и демонстрируется более чем в 100 странах, число его просмотров на YouTube превышает 50 миллиардов. Серия «Маша плюс каша» входит в десятку самых просматриваемых роликов видеохостинга и в Книгу рекордов Гиннеса-2019 как самый просматриваемый мультфильм. Первые строчки рейтингов отводятся «нашей Маше» в Южной Корее, Соединённых Штатах и много где ещё. На итальянском детском телеканале RaiYoYo этот сериал смотрят одновременно 900 тысяч зрителей, а в Индонезии родители стали часто называть своих дочерей Машами.
Сериал, восхищающий мир, был создан российской анимационной студией «Анимаккорд» при помощи трёхмерной графики. Показ мультика начался на Рождество Христово 2009 года, а в 2011 году вышел первый спин-офф под названием «Машины сказки» из 26 серий. В 2014 году – второй спин-офф под названием «Машкины страшилки».
«Это, – писала итальянская газета Stampa, восхищаясь и одновременно иронизируя над успехом русских, – самый популярный продукт российского производства в мире. Популярнее водки, газа, Достоевского, балета и икры… Bloomberg уже оценивает доходы от него в 300 миллионов долларов, и перспективы развития – футболки, рюкзаки, игры для телефона, портфели, игрушки, сладости – бесконечны, в отличие от нефти. Его закупили в 120 странах мира (автоматы Калашникова – только в 90)».
Настоящий фурор произвел российский мультик в США. После того как мультфильм стал предоставляться пользователям Netflix, западная пресса с удивлением констатировала, что американскую аудиторию всерьёз заинтересовал этот российский мультимедийный продукт. В зрительской аудитории до 12 лет «Маша и Медведь» вошёл в США в ТОП-10 самых популярных проектов и уже достаточно долгое время не сдаёт своих позиций, заставляя американские СМИ называть мультфильм «русским феноменом».
В 2015 году «Маша и Медведь» получил в Майами премию Kidscreen – «Оскар» мультипликации – в номинации «Лучшая анимация». Ресторан «Бургер Кинг» теперь предлагает специальное детское меню по мотивам русского сериала, а шоколадки с этими мотивами производят компании «Данон» и «Ферреро».
Маша бросила вызов Западу пишет Stampa, «создав национальный образ… сопоставимый с техасскими ковбоями и учителями кунг-фу из Шаолиня… Теперь русская девочка может стать самым неожиданным препятствием для возникновения нового железного занавеса».
Не только «Маша и Медведь», но и другие мультики, созданные в России, пользуются мировым успехом. Произведённый в 2006 году мультфильм «Приключения Лунтика и его друзей» демонструется в Финляндии, Венгрии, Сербии, Таиланде и других странах. Телесериал «Смешарики» идёт на американских телеканалах под названием Kikoriki. Своей любимой работой назвал известный японский режиссер-аниматор Хаяо Миядзаки мультфильм Юрия Норштейна «Ёжик в тумане». Большой популярностью пользуется в разных странах сериал «Ну, погоди!»; монетный двор Польши, например, планировал поместить образы Волка и Зайца на коллекционные монеты из золота. А лопоухий Чебурашка особенно любим в Японии.
Кстати, до появления «Маши и Медведя» самым популярным фильмом нашего производства считался за рубежом советский мультипликацинный фильм «Снежная королева», созданный в 1957 году. Значит, дело не только в Маше и её неуклюжем, но симпатичном партнёре – русском медведе? Тогда в чём?
«Отечественная анимация добивается большего успеха за границей, чем игровое кино, – говорит Фёдор Бондарчук. – Она, как мне кажется, живет в международном пространстве успешнее, чем художественные фильмы». По словам Бондарчука, это объясняется тем, что мультипликация в России имеет «невероятную школу».
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Однако прекрасная школа была и у создателей советского игрового кино. Достаточно вспомнить такие картины, как «Летят журавли», «Баллада о солдате», вызвавшие восхищение во всём мире. Сегодня этого нет. И, может быть, главная причина успеха наших мультфильмов в том, что их создатели, опираясь на традиции русских сказок, воплотили на экране одну из основных черт русского народа – выдающуюся доброту, которую философ Николай Онуфриевич Лосский считал основой русского характера. Именно – выдающуюся. «Русский человек, – писал другой русский философ Иван Александрович Ильин, – ждёт от человека, прежде всего, доброты, совести и искренности». Дети по всему миру ощущают это лучше взрослых.
Владимир МАЛЫШЕВ

Фонд Стратегической Культуры

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