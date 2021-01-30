Mash: Ладно, не будем тянуть - мы знаем, чей это дворец в Геленджике

Стало известно, кому на самом деле принадлежит "дворец" в Геленджике из фильма Алексея Навального. Оказалось, что бенефициаром является не кто иной, как бизнесмен Аркадий Ротенберг. Об этом он рассказал сам в интервью журналистам Mash.

Предприниматель объяснил, что не стал сразу афишировать своё участие в стройке из-за поднявшейся вокруг неё шумихи. Также он подтвердил слова строителей "дворца" о том, что это будет не резиденция, а апарт-отель. Ротенберг указал, что уже давно участвует в отельном бизнесе и ему нравится этим заниматься.

Журналисты Mash, ранее проникшие на стройку, подтвердили, что видели внутри основу для 16 комнат. Теперь окончательно ясно, что это заготовки под номера гостиницы.

Также Ротенберг отметил, что приобрёл здание ещё несколько лет назад и планирует его достроить в ближайшие два года. Возможно, завершить стройку получится раньше.