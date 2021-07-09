|
Marvel прогнулись под новые "ценности": "Толерантности" в экранизациях станет больше
09 июля 2021, 04:25 • 100 • В мире
В американских экранизациях комиксов станет больше "толерантности" – радужной символики и пропаганды нетрадиционной ориентации. Marvel прогнулись под новые "ценности".
В новом сериале "Локи" главный герой бисексуален. Про эту особенность Локи – бога Хитрости – зрители узнают уже в третьем эпизоде.
Продюсер Виктория Алонсо и не скрывает, что Marvel прогнулись под новые "ценности". Она отметила, что Локи – лишь верхушка айсберга. Чтобы зритель увидел остальное, потребуется время.
Задумок пропаганды извращений у Marvel много. В интервью порталу Variety Алонсо попыталась убедить читателей, что сценаристы строго следуют сюжету комиксов. Цель нового вектора франшизы – "быть репрезентативным для современного мира".
В публикации отмечается, что пока нет точного списка, кого из героев сделают представителями сексуальных меньшинств. Известно лишь, что в "Вечных" будут два героя-гомосексуалиста, а в фильме "Тор: Любовь и Гром" Валькирия будет находиться в поиске "королевы" для совместного правления в Новом Асгарде.
Подпишитесь на нас
100
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
05 июля 2021, 13:20
|
06 июля 2021, 00:20
|
05 июля 2021, 06:55
|
03 июля 2021, 05:25
|
02 июля 2021, 11:05
|
04 июля 2021, 00:40
|
05 июля 2021, 03:15