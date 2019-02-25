Maruv прокомментировала ситуацию вокруг отмены своего участия на Евровидении

Украинская исполнительница Анна Корсун, известная под псевдонимом Maruv, на своей странице в социальной сети Instagram прокомментировала ситуацию вокруг отмены участия в международном музыкальном конкурсе «Евровидение».

По словам артистки, её переговоры с представителями Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) продолжались около семи часов, но не принесли результата.

«Как ранее я говорила, отказ от концертов в России не был для нас принципиальным. Основные разногласия вызвали другие пункты договора, которые, если я подпишу, становятся для меня кабальными», — уточнила Корсун.

При этом она подчеркнула, что любит свою страну, однако, «не готова выступать с лозунгами, превращая своё пребывание на конкурсе в промо-акции наших политиков».

Ранее в НОТУ заявили, что Maruv, победившая в финале национального отбора на Евровидение, не поедет на конкурс, так как ведомство и артистка не пришли к согласию относительно её участия в конкурсе «из-за ряда причин».