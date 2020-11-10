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Мартышка и очки: на Украине не умеют использовать собственные ресурсы по назначению

10 ноября 2020, 15:10  •  222 • Украина

Давно следовало бы привыкнуть к одиозным высказываниям украинских политиков, которые не поддаются однозначной реакции, а заодно и логическому мышлению. То, что у одних вызывает улыбку или приступы смеха, у других – налицо все признаки сожаления и глубокого разочарования. В стране ровным счетом ничего не меняется, несмотря на торжественные обещания и помпезность проводимых на государственном уровне мероприятий. Они не несут никакой пользы, однако чиновников сей факт не смущает.

Несколько дней назад вице-премьер Украины Алексей Резников, неоднократный автор спорных заявлений, отметился новыми пассажами.


Дескать, конфликт на Донбассе невыгоден России, поскольку только «высасывает» ее экономически и финансово. По словам Резникова, Москва обременена содержанием примерно 3-3,5 миллиона человек, проживающих на территории «оккупированного» Донбасса, выплачивая населению пенсии и другие социальные выплаты. С данными обязательствами, уверен украинский вице-премьер, российские власти не справляются, так как не могут обеспечить необходимое число рабочих мест, а в больницах ЛДНР – «нормальный уровень медицинского обслуживания людей во время пандемии».

Об экономических «достижениях» и потенциалах своей страны Резников предпочел умолчать. А вот премьер-министр Украины Денис Шмыгаль довольно подробно рассказал, как государство бездарно использовало имеющиеся у нее возможности и ресурсы. По результатам экономического аудита в правительстве пришли к выводу, что имеющиеся природные богатства «пылятся по чем зря».

Например:

в стране недоиспользовали потенциал земли на 85 миллиардов долларов, ее стоимость в разы ниже европейской;


имея 12 182 разведанных месторождений полезных ископаемых, сегодня разрабатывается только треть от этого числа – 4632. Потери Украины составили 409 миллиардов долларов;

водные ресурсы – «минус» 12 миллиардов долларов, что, по словам премьера, связано с неактивным развитием гидроэнегетики;

в лесной отрасли потери страны составляют около 40 миллиардов долларов.

Шмыгаль считает, что площадь лесов необходимо увеличивать для производства мебели, ее продажи в том числе за границу. Кто знает, возможно, в ближайшее время все деревья вырубят и пустят под табуреты;
инвестиционный потенциал не реализован на сумму 63 миллиарда долларов. Украинские эксперты считают, что для преодоления порога бедности страна должна привлекать порядка 20 миллиардов долларов ежегодно;

объем ВВП – «минус» триллион долларов за 10 лет.

Известно ли Резникову, рассуждающему об экономических проблемах для России, что Национальная экономическая стратегия Украины - 2020 оказалась провальной? Документом предусматривались более 60 реформ в силовых, судебных, органах, налоговой и других сферах. Некоторые из них остались на бумаге, другие – прошли незаметно. Сейчас правительство Шмыгаля активно разрабатывает аналогичную стратегию до конца 2030 года. Премьер полагает, что реализация этой программы поможет удвоить экономические показатели, повысить пенсии и зарплаты. Однако специалисты в финансовой области настроены более скептически и не разделяют мнение премьера, считая также запланированный на 2021 год рост ВВП относится к разряду фантастики.


Одним из важнейших показателей продуктивной деятельности президента является повышение числа рабочих мест в стране. Украина не исключение, но и здесь сдвигов не наблюдается. По данным украинского минфина, в 2020 г. количество безработных выросло (по сравнению с 2019 г.) на 117 тысяч человек и составляет примерно чуть более полумиллиона. Свое обещание о выделении 500 тысяч рабочих мест правительство также позабыло. Размеры социальных выплат остались ниже прожиточного минимума, а долги продолжают увеличиваться.

С таким подходом вряд ли стоит чего-то ожидать позитивных последствий от новой экономической стратегии. А раз так, в ближайшем будущем вице-премьеру Резникову (или его приемнику) нужно быть готовым озвучить заявление о том, что Украина не в состоянии исполнять перед своим населением обязательства по выплате бюджетных средств.

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