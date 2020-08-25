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Мартынов намекнул, кто мог отравить Навального: "Какая специализация у Васильевой?"

25 августа 2020, 00:15  •  22 • Политика
Немецкие врачи подтвердили отравление Навального с помощью ингибиторов холинэстеразы. Политолог Мартынов выяснил, что вещество содержится в каплях для глаз, применяемых при глаукоме. "А какая специализация у лечащего врача Алексея Навального, госпожи Анастасии Васильевой?" - осторожно интересуется эксперт.
Согласно результатам диагностики, проведённой немецкими врачами, Алексея Навального отравили веществом из группы ингибиторов холинэстеразы, сообщила берлинская клиника "Шарите". Вещество применяют при повышенном внутриглазном давлении, пишет политолог Алексей Мартынов.
Он ссылается на блог мордовского санитара, в котором говорится, что ингибиторы холинэстеразы используются для лечения мышечных заболеваний центрального генеза, атрофических и дегенеративных патологий мозга. Также некоторые медикаменты выпускаются в виде капель. Их применяют при повышенном внутриглазном давлении - глаукоме.
А какая специализация у лечащего врача Алексея Навального, госпожи Анастасии Васильевой?" - интересуется Алексей Мартынов на своём Telegram-канале.
Напомним, что журналист "Эха Москвы" Александр Плющев также провёл "расследование" на эту тему. Он вычитал в Википедии, что ингибиторы холинэстеразы якобы содержатся в пресловутом яде "Новичок".
Фото: скриншот Telegram-канал "МАРТЫНОВ"

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