Мартовская «магия» совпадения предэскалационных дат заставляет нервничать. Хуг «убегает», Волкер проверяет

Пока некоторые из сторон давно дискредитировавшего себя «Минска-2» продолжают питать иллюзорные надежды относительно хоть какого-нибудь прогресса от грядущей встречи помощника президента России Владислава Суркова со спецпредставителем США по вопросам Украины Куртом Волкером, Генштаб ВС Украины интенсифицирует претворение в жизнь неразглашённых (и не представленных в документе) пунктов наиболее милитаристского и преступного законопроекта №7163 «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях» (закон «О реинтеграции Донбасса»).



Уже через трое суток после ратификации документа произошла первая трагическая и вопиющая провокация с обстрелом рейсового автобуса на южной подъездной дороге к контрольно-пропускному пункту «Еленовка». Транспортное средство было было подвергнуто обстрелу из 7,62-мм ПКМ с расстояния около 1,94 км (при этом украинский пулемётный расчёт был развёрнут в 800 метрах от линии соприкосновения, в узкой лесопосадке, куда был подтянут из населённого пункта Славное). В качестве второго рассматриваемого варианта может быть и проникновение украинской ДРГ, вооружённой ПКМ, в западную лесопосадку, прилегающую к Еленовке, т.е. огонь мог вестись с ещё более близкой дистанции, ведь в первом случае обзор на КППВ «Еленовка» частично перекрывается той самой ближней (западной лесопосадкой), что могло помешать ведению огня со стороны украинских боевиков. Итогом кровавой акции ВСУ стала гибель 57-летнего мужчины и ранее 66-летнего пожилого мужчины, являющихся пассажирами автобуса. Если посмотреть новостные сводки за январь 2015 и 2017 годов, можно пронаблюдать прямую закономерность. Так, 20 января 2017 года под обстрел попал рейсовый автобус «Эталон» на трассе Донецк — Докучаевск, в результате чего ранение голени получила 52-летняя пассажирка Меликова Наталья. Двумя годами ранее, 13 января 2015 года, инициированием направленной противопехотной мины МОН-50 ВСУ был поражён рейсовый автобус «Эталон» под Волновахой, что привело к гибели 12 человек. Практически каждый январь украинские боевики устраивают провокации с обстрелами гражданского транспорта. Но вернёмся к нынешней картине.





Так называемый законопроект «О реинтеграции Донбасса» затягивали, «дорабатывали» и наотрез отказывались принимать на протяжении более чем квартала. И вот, неожиданно для всех, ратифицировали 18 января 2018 года, отправив на подписание Порошенко. Как бы кто не пытался этого отрицать, но очевиден факт взаимосвязи вступления в действие документа №7163 с одобрением поставок «незалежной» летального оружия (стрелкового и противотанкового) из США и Канады. Киеву необходимо было получить окончательные гарантии, что западные «игроки» готовы официально стать стороной конфликта и осуществлять военно-техническую поддержку украинских войсковых формирований, что позднее и состоялось.



Вполне логично, что иного пути у провластных конгрессменов и Белого дома не было, поскольку рейтинг действующего американского руководства и так опустился «ниже плинтуса» после провала планируемого захвата Абу-Кемаля силами SDF, а также блефа командований ВМС, ВВС США, Герберта Макмастера, Джеймса Мэттиса и Дональда Трампа о готовности нанесения превентивного безнаказанного удара по КНДР. Когда в плане поддержки Киева со стороны Вашингтона и Оттавы точки над «i» уже были расставлены, командование ВСУ приступило к обсуждению примерных сроков поставки проплаченных из американского оборонного бюджета 210 ПТУРСов FGM-148 «Javelin» и 35 тубусов-ТПК для них. В частности, начальник Генштаба ВСУ Виктор Муженко датировал ближайший период возможной поставки «Джавелинов» мартом 2018-го года, ввиду чего отдельный контингент украинских операторов-противотанкистов уже проходит краткий курс технического английского, необходимый для окончания обучения применению FGM-148 в одной из натовских стран-эксплуатантов.



Буквально «волшебным» образом в этот же временной отрезок (февраль-март 2018-го) вписываются два других события, которые гарантированно послужат удобным поводом для разыгрывания «эскалационной карты» на Донбасском театре военных действий. Во-первых, это последняя фаза избирательной компании в Российской Федерации. Несмотря на то, что данные четырёх опросов ВЦИОМ, проведённых с 20 декабря 2017 года по 15 января 2018 года отчётливо указывают на результат президентской гонки, никто не отменял заранее проплаченных из-за бугра беспорядков, подготовка которых продолжает проводиться и частично курироваться с подачи далеко не бедствующей российской 5-й колонны. Именно в пик планирующихся деструктивных акций украинские войсковые формирования могут предпринять попытки наступательных «бросков» сразу на нескольких операционных направлениях южного и северного участков линии соприкосновения ЛДНР. Будем надеяться, что на случай подобного сценария в Минобороны уже разработан целый спектр ответных мер.



Во-вторых, это 2 февраля 2018 года, — день, когда Минфин, госсекретарь, а также директор Национальной разведки США Дэн Коутс обязаны предоставить на рассмотрение американского Конгресса нашумевший летом 2017 года доклад с перечнем зарубежным банковских счетов крупнейших российских миллиардеров, а также счетов большинства их родственников. Как известно, формированием вышеуказанного перечня активно занимается подразделение Министерства финансов США OFAC (Office of Foreign Assets Control, — Офис контроля иностранных активов), которое имеет практически неограниченные лазейки доступа в любые штатовские или зарубежные финансовые структуры, находящиеся в американской юрисдикции.



К примеру, 5 января 2018 года, именно OFAC благополучно пополнила санкционный список иранскими предприятиями, участвующими в разработке и серийном производстве оперативно-тактических баллистических ракет и баллистических ракет средней дальности («Shahid Shustar», «Shahid Harrazi», исследовательский центр «Shahid Eslami» и т.д.); санкции заключаются в полном блокировании активов данных компаний. Аналогичным образом были заморожены 30-миллиардные «закрома» Муаммара Каддафи перед стратегической воздушно-космической наступательной операцией «Одиссея. Рассвет» в марте 2011 года, на что спецам из OFAC хватило около 2 суток. Сегодня эта «контора» прорабатывает списки наших крупнейших предпринимателей, а поэтому ещё с августа 17-го года продолжает нарастать беспокойство относительно обстановки, которая может воцариться после подачи вышеуказанного доклада (в рамках подписанного Трампом законопроекта «О противодействии противникам США посредством санкций»).



Относительно Национальной разведки США обольщаться также не стоит, ведь 74-летний глава ведомства Дэниел Рэй Коутс является «ястребом» старой закалки, который отличился далеко не одним жёстким антироссийским заявлением (включая авиакатастрофу с перехватом MH17 над Донбассом и т.д.). Этот субъект, занесённый в санкционный список МИД России, уж точно не упустит возможности внести свою долю в готовящийся к рассмотрению доклад. Вышеуказанные детали могут внести некоторые неприятные коррективы в уровень жёсткости позиции по вопросам отстаивания интересов Донецкой и Луганской Народных Республик. Надеемся, что этого не произойдёт.



В третьих, в этот «магический» зимне-весенний период совпадений входит и анонсированное первым заместителем главы СММ ОБСЕ в Украине Александром Хугом истечение сроков действия мандата миссии на Донбассе в марте этого года, о чём Хуг заявил на встрече с органами местного самоуправления Мариуполя 23 января 2018 года. Опираясь на объективные источники информации в корпусах НМ ДНР, можно констатировать, что отдельные «патрули» ОБСЕ не раз содействовали украинской армии в предоставлении координат артиллерийских батарей 1-го АК посредством своих БПЛА и даже «маячки» подбрасывали, тем не менее их уход, с Донбасса окончательно развяжет руки украинским боевикам руки для реализации кровавых акций против ЛДНР, запланированных к предвыборной суматохе в России. Ведь далеко не ради обсуждения гуманитарных проблем на Донбассе и процесса обмена пленными Курт Волкер провёл встречи с двумя основными кураторами агрессии против ЛДНР — начальником ГШ ВСУ В. Муженко и секретарём СНБО А. Турчиновым.



Срок действия СММ ОБСЕ может быть продлён лишь после одобрения всеми странами-участницами организации (как известно, на этот раз далеко не всем участникам выгодно присутствие «лишних глаз» на Донбасском ТВД). Проясняться ситуация начнёт уже к 10-м числам февраля, а пока единственной новостью вечера 24 января является массированный удар ВСУ из 120-мм миномётов 2Б11 из окрестностей Мариуполя по населённым Ленинское и Саханка (сразу после уезда Александра Хуга в Донецк), а также переброска к Светлодарской дуге целого дивизиона из 18 боевых машин РСЗО 9К51 «Град» с дополнительным боекомплектом.



