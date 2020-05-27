Маршрут перестроен: "Газпром" остановил транзит через Польшу

Во вторник утром полностью прекратилась прокачка газа по транснациональному трубопроводу "Ямал — Европа". Это закономерный итог политических игр Варшавы вокруг поставок российского топлива в Европу. Почему поляки в очередной раз наказали сами себя — в материале РИА Новости.

Доигрались

По данным немецкого газотранспортного оператора Gascade, топливо по трубопроводу "Ямал — Европа" перестало поступать в Германию 26 мая в восемь утра. Это никого не удивило.

Напомним: 18 мая истек транзитный договор "Газпрома" с Польшей, заключенный на 25 лет. По мере приближения этой даты в Варшаве все громче звучали заявления о том, что в новом соглашении необходимо кардинально повысить тариф на прокачку.

Так, в августе прошлого года уполномоченный правительства Польши по стратегической энергетической инфраструктуре Петр Наимский сообщил, что из-за низкого тарифа только за последние восемь лет польский бюджет недополучил 400 миллионов долларов. Расценки, по его мнению, следовало увеличить в разы.

Однако уже зимой всем было очевидно: планы Варшавы содрать с "Газпрома" несколько дополнительных миллиардов долларов провалились. Российский газовый холдинг даже не вступил в переговоры о новом долгосрочном контракте. Полякам осталось только сделать хорошую мину при плохой игре и объявить, что они переходят к работе по европейским нормам: будут продавать прокачивающие мощности на аукционах.

При этом в отставку отправили главу польской государственной нефтегазовой компании PGNiG Петра Возняка: его сделали козлом отпущения за то, что страна лишилась гарантированных стабильных доходов от транзита. Хотя сразу было понятно, что в сложившихся условиях трубопровод "Ямал — Европа" для "Газпрома" не более чем резервный вариант.

Экспортеру невыгодно снижать транзит через Украину, по "Турецкому потоку" и "Северному потоку", поскольку там надо оплачивать мощности вне зависимости от объемов прокачки. А польский маршрут благодаря аукционной системе можно использовать, исходя из текущих потребностей.

При сегодняшней конъюнктуре рынка, когда предложение газа в Европе намного превышает спрос, это означало резкое сокращение прокачки по ямальскому газопроводу. Так и вышло: на 19 мая у PGNiG было забронировано 93% транзитных мощностей, на 20 мая — 79%, на 23 мая — 33%, а на 24 и 25 мая — десять процентов. Вчера транзит полностью прекратился.

При этом загрузка "Северного потока" в мае выросла до максимума — порядка 200 миллионов кубометров в сутки, почти на 15% больше, чем в мае прошлого года. Через Украину идет в среднем 150 миллионов в день — 85% мощности, установленной новым транзитным договором (178 миллионов).

Сменили тон

На прошлой неделе PGNiG провела аукцион на транзит в третьем квартале. Довольно удачно: забронировали 80% мощностей. "Есть клиент, который использует новый механизм. Можно предположить, что это "Газпром экспорт", — сообщил журналистам Петр Наимский.

Российский газовый холдинг рассчитывает, что к тому времени карантин закончится и экономическая активность в Европе возобновится. Кроме того, начнется накопление запасов на предстоящий отопительный сезон, так что спрос вырастет.

Но до 1 июля польские транзитные мощности будут распределяться на ежедневных аукционах, и рассчитывать на сильный интерес "Газпрома" не приходится. В конце апреля начальник внешнеэкономического департамента российского холдинга Александр Иванников сообщил, что, судя по всему, экспорт газа в дальнее зарубежье в 2020-м составит 166,6 миллиарда кубометров. В прошлом году было 199 миллиардов.

Выпадающий объем в 32,4 миллиарда кубометров практически соответствует мощности газопровода "Ямал — Европа". Разумеется, сокращение коснется и "Турецкого потока", и украинского транзита. Возможно, даже "Северного потока". Но больше всего недосчитается Польша.

Неслучайно новый глава PGNiG Ежи Квечиньский на прошлой неделе смягчил антироссийскую риторику. "Для нас важно, чтобы отношения с "Газпромом" были деловыми, как можно менее политическими, хотя в истории с этим бывало по-разному", — сказал он в интервью ведущей польской газете Rzeczpospolita.