Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Хотели победить русских и вмёрзли в лёд: корабли НАТО превратились в эскимо – So...
Как Порошенко мародерствовал в Донбассе Савченко рассказала НТВ
Львов в шоке: Двойное гражданство – и миллионы инакомыслящих будут голосовать
"Один против 5 вооружённых головорезов": Журналист - о бойне с атошник...
Главная / Аналитика

Маршрут перестроен: "Газпром" остановил транзит через Польшу

27 мая 2020, 09:55  •  234 • Аналитика
© AP Photo / Dmitry Brushko
Во вторник утром полностью прекратилась прокачка газа по транснациональному трубопроводу "Ямал — Европа". Это закономерный итог политических игр Варшавы вокруг поставок российского топлива в Европу. Почему поляки в очередной раз наказали сами себя — в материале РИА Новости.

Доигрались

По данным немецкого газотранспортного оператора Gascade, топливо по трубопроводу "Ямал — Европа" перестало поступать в Германию 26 мая в восемь утра. Это никого не удивило.
Напомним: 18 мая истек транзитный договор "Газпрома" с Польшей, заключенный на 25 лет. По мере приближения этой даты в Варшаве все громче звучали заявления о том, что в новом соглашении необходимо кардинально повысить тариф на прокачку.
Так, в августе прошлого года уполномоченный правительства Польши по стратегической энергетической инфраструктуре Петр Наимский сообщил, что из-за низкого тарифа только за последние восемь лет польский бюджет недополучил 400 миллионов долларов. Расценки, по его мнению, следовало увеличить в разы.
Однако уже зимой всем было очевидно: планы Варшавы содрать с "Газпрома" несколько дополнительных миллиардов долларов провалились. Российский газовый холдинг даже не вступил в переговоры о новом долгосрочном контракте. Полякам осталось только сделать хорошую мину при плохой игре и объявить, что они переходят к работе по европейским нормам: будут продавать прокачивающие мощности на аукционах.
При этом в отставку отправили главу польской государственной нефтегазовой компании PGNiG Петра Возняка: его сделали козлом отпущения за то, что страна лишилась гарантированных стабильных доходов от транзита. Хотя сразу было понятно, что в сложившихся условиях трубопровод "Ямал — Европа" для "Газпрома" не более чем резервный вариант.
Экспортеру невыгодно снижать транзит через Украину, по "Турецкому потоку" и "Северному потоку", поскольку там надо оплачивать мощности вне зависимости от объемов прокачки. А польский маршрут благодаря аукционной системе можно использовать, исходя из текущих потребностей.
При сегодняшней конъюнктуре рынка, когда предложение газа в Европе намного превышает спрос, это означало резкое сокращение прокачки по ямальскому газопроводу. Так и вышло: на 19 мая у PGNiG было забронировано 93% транзитных мощностей, на 20 мая — 79%, на 23 мая — 33%, а на 24 и 25 мая — десять процентов. Вчера транзит полностью прекратился.
При этом загрузка "Северного потока" в мае выросла до максимума — порядка 200 миллионов кубометров в сутки, почти на 15% больше, чем в мае прошлого года. Через Украину идет в среднем 150 миллионов в день — 85% мощности, установленной новым транзитным договором (178 миллионов).

Сменили тон

На прошлой неделе PGNiG провела аукцион на транзит в третьем квартале. Довольно удачно: забронировали 80% мощностей. "Есть клиент, который использует новый механизм. Можно предположить, что это "Газпром экспорт", — сообщил журналистам Петр Наимский.
Российский газовый холдинг рассчитывает, что к тому времени карантин закончится и экономическая активность в Европе возобновится. Кроме того, начнется накопление запасов на предстоящий отопительный сезон, так что спрос вырастет.
Но до 1 июля польские транзитные мощности будут распределяться на ежедневных аукционах, и рассчитывать на сильный интерес "Газпрома" не приходится. В конце апреля начальник внешнеэкономического департамента российского холдинга Александр Иванников сообщил, что, судя по всему, экспорт газа в дальнее зарубежье в 2020-м составит 166,6 миллиарда кубометров. В прошлом году было 199 миллиардов.
Выпадающий объем в 32,4 миллиарда кубометров практически соответствует мощности газопровода "Ямал — Европа". Разумеется, сокращение коснется и "Турецкого потока", и украинского транзита. Возможно, даже "Северного потока". Но больше всего недосчитается Польша.
Неслучайно новый глава PGNiG Ежи Квечиньский на прошлой неделе смягчил антироссийскую риторику. "Для нас важно, чтобы отношения с "Газпромом" были деловыми, как можно менее политическими, хотя в истории с этим бывало по-разному", — сказал он в интервью ведущей польской газете Rzeczpospolita.
А ведь раньше поляки заявляли о необходимости прекратить всякое сотрудничество с российским газовым холдингом. Как говорится, почувствуйте разницу.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



234
Источник
Похожие новости
27 мая 2020, 03:55
Как черт ладана: почему Лондон порвал отношения с Москвой
26 мая 2020, 21:55
Не за такое деды воевали: найдены осквернители памятников ВОВ
27 мая 2020, 06:55
Биотерроризм на фоне пандемии
27 мая 2020, 09:55
Маршрут перестроен: "Газпром" остановил транзит через Польшу
27 мая 2020, 08:55
Польша своей несговорчивостью играет в пользу обоих «Северных потоков»
27 мая 2020, 09:55
Болгария не может простить России своих ошибок
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
24 мая 2020, 00:55
Украинская чемпионка Колесник вызвала на бой украинскую пропагандистку Янину Соколову
22 мая 2020, 23:55
"Русские, очнитесь, у вас из-под ног страну выдергивают": На Кавказе уже всё понимали - Зюганов
26 мая 2020, 15:55
Украинские власти вынуждают Виктора Медведчука сделать так, чтобы Украин стало две
23 мая 2020, 10:55
Самые мрачные прогнозы подтвердились: В мире появился новый эпицентр COVID-19
26 мая 2020, 05:55
Могут ли новые санкции остановить "Северный поток - 2"? В Дании оценили ситуацию "со стороны"
24 мая 2020, 21:55
Ницой И Фарион
22 мая 2020, 09:15
США озвучили новые обязанности России
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.