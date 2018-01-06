«Маршрут был согласован»: в Минобороны рассказали о сближении Су-30 и F-15 над Балтикой

Российские истребители Су-30СМ совершали плановый полёт над Балтийским морем, когда американские F-15 осуществили сближение. Об этом заявили в Минобороны РФ. В ведомстве пояснили, что иностранные самолёты приблизились на безопасное расстояние, после чего поменяли курс. Однако в Пентагоне утверждают, что F-15 совершили перехват в связи с отсутствием требуемых диспетчерами кодов и плана полёта. О новом инциденте с участием американских истребителей — в материале RT.

Российские истребители Су-30СМ 23 ноября и 13 декабря были на согласованном маршруте в небе на Балтикой. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ. В ведомстве отметили, что ни одно из международных правил экипажи самолётов не нарушали.

«Маршрут полётов российских истребителей был согласован с органами управления воздушным движением и осуществлялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, не нарушая границ других государств», — цитирует РИА Новости заявление Минобороны.

Это, однако, не остановило американские F-15, входящие в состав миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства стран Балтии. Истребители пошли на сближение с Су-30СМ, которое позднее было подано как перехват «россиян». В Пентагоне пояснили, что на такой шаг экипажи пошли исключительно потому, что российские самолёты не предоставили «коды, которых требуют авиадиспетчеры».

«F-15 ВВС США 23 ноября 2017 года перехватили два российских истребителя Су-30 в международном воздушном пространстве близ Прибалтики. Перехват был предпринят в связи с тем, что российские воздушные судна не передали соответствующие коды, требуемые авиадиспетчерами, а также не предоставили утверждённый план полёта», — говорится в описании к видео, которое опубликовал Пентагон.

Great link to previously unreleased @48FighterWing#F15C intercept imagery during Baltic Air Policing #AlliedStrong@US_EUCOM@USEmbVilniushttps://t.co/JvHrIusddh — USAFE-AFAFRICA (@HQUSAFEPA) January 5, 2018

То же объяснение приводится и для аналогичных действий 13 декабря. Между тем в Минобороны РФ отмечают, что весь «перехват» заключался в незначительном сближении.

«В ходе совершения полётов самолёты F-15 НАТО приблизились на безопасное расстояние к российским истребителям, после чего поменяли курс и удалились», — рассказали в ведомстве.

Сопровождение осуществляли экипажи 93-й истребительной эскадрильи 48-й авиационной группы ВВС США, которая базируется на британской авиабазе Лейкнхет.

«Выдают желаемое за действительное»

Уже не в первый раз Запад пытается представить сближение с российскими самолётами как перехват. Так, в середине декабря 2017 года СМИ сообщили, что американский истребитель F-22 перехватил российских штурмовиков Су-25 в воздушном пространстве Сирии на востоке страны. Как пояснили в Центральном командовании вооружённых сил США (CENTCOM), экипажу пришлось пойти на такие меры, чтобы предостеречь российские самолёты от пересечения линии деконфликтации. Однако в Минобороны РФ опровергли эти утверждения.

«Отдельные американские и британские СМИ в очередной раз пытаются выдать желаемое за действительное. 13 декабря пара штурмовиков Су-25 на высоте 3300 метров сопровождала гуманитарную автоколонну в районе города Аль-Маядин (западный берег реки Евфрат)», — сообщили в ведомстве.

Тогда же, рассказали в министерстве, к самолётам приблизился и американский F-22. Он начал отстреливать тепловые ловушки, тем самым создавая помехи «россиянам». Истребитель США оставил в покое Су-25 только после того, как находившийся поблизости российский многоцелевой истребитель Су-35С появился в районе сближения.

«Выполнявший на высоте 10 000 метров задачи воздушного прикрытия российский истребитель Су-35С стремительно подошёл к F-22 с задней полусферы, после чего американский истребитель покинул район», — подчеркнули в Минобороны.

Имитация боя

Инциденты в воздухе между российскими и американскими самолётами уже давно не редкость. В Министерстве обороны РФ подобные действия американцев в Сирии называли попыткой помешать российским истребителям уничтожать формирования террористов.

«Например, 23 ноября (прошлого года. — RT) в воздушном пространстве над западным берегом реки Евфрат американский истребитель F-22 активно препятствовал российской паре штурмовиков Су-25 выполнять боевую задачу по уничтожению опорного пункта ИГ* в пригороде города Аль-Маядин», — сообщали в ведомстве.

Истребитель F-22

Reuters

По словам его официального представителя Игоря Конашенкова, тогда американский F-22 также отстреливал тепловые ловушки. Кроме того, самолёт ВВС США выпускал тормозные щитки с постоянным маневрированием, имитируя таким образом воздушный бой. Отогнать его смог только российский истребитель Су-35С, после появления которого американский пилот прекратил опасные действия и направил самолёт в воздушное пространство Ирака.

Командование международной коалиции, в составе которой и действуют американские самолёты, так и не предоставило разъяснения действий своего пилота.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.