«Марши проводили и будем проводить»: как на Западной Украине прославляют дивизию СС «Галичина» • 45 • Украина

Проведение марша в честь дивизии СС «Галичина» в Киеве вызвало возмущение как украинской общественности, так и мирового сообщества. Свое негативное отношение к этому высказала и Германия, и Израиль, и Россия.



Власти также, пусть и с запозданием, но осудили проведение марша в честь подразделения нацистских войск. С заявлениями выступили и Офис президента и МИД Украины.



В тоже время, стоит отметить, что на территории нашей страны марши и прочие мероприятия в честь дивизии СС «Галичина» в последние годы проходят регулярно и не привлекают никакого внимания (не говоря уже о возмущении) ни органов власти, ни иностранных дипломатов. По сути, мероприятие, которое прошло в субботу в Киеве, было необычно лишь тем, что проходило в столице.



На Западной Украине подобное в порядке вещей. Причем и после нынешнего скандала там намерены продолжать в том же духе.



Подробности — в материале журналистки издания «Страна» Александры Харченко.



Скандал с ситилайтами



Тема реабилитации дивизии СС «Галичина» начала муссироваться на Западной Украине буквально с первых лет независимости. Однако долгое время власти и лидеры националистического движения старались данную тему не педалировать, чтоб не раздражать другие украинские регионы. Они предпочитали сосредоточитесь на более для них актуальной задаче — продвижения образа ОУН-УПА как «борцов за независимость Украины».



Однако постепенно от ОУН-УПА* переходили и к героизации «Галичины».



Сначала на страницах СМИ и в исторических работах, а потом и на улицах городов.



Еще в 2011 году во Львове разгорелся крупный международный скандал, когда на улицах установили десятки ситилайтов с символикой СС «Галичина». Под гербом дивизии была подпись «Вони захищали Україну». Тогда это вызвало возмущение не только в Украине, но и в Польше, где заявляют, что вояки дивизии убивали польских партизан и мирных жителей в ходе картельных операций.



Поначалу власти города играли в молчанку — мол, не знаем, кто развесил плакаты, прославляющие фашистскую дивизию. Тогда в Блоке Юлии Тимошенко даже предположили, что это, мол, дело рук российских политтехнологов. Оказалось, что разместили их по заказу партии «Свобода» к очередной годовщине создания «Галичины».



«Дивизионщики сражались за Украину против большевиков. И формальное существование «Галичины» в составе немецких войск не приуменьшает ее значения для Украины. Против дивизии распространяют неправду для политических спекуляций», — заявляли тогда в «Свободе».



Но тогда, во времена Януковича, эта тема не получила широко распространения. Даже тогдашняя оппозиция постаралась отмежеваться от темы, заявляя, что подобные акции настраивают против галичан других украинцев.

Шествия и конкурсы



Совсем по другому ситуация начала разворачиваться после Майдана.



Тогда ОУН-УПА были официально признаны «борцами за независимость Украины» и возведены в ранг героев, а в день создания Украинской повстанческой армии 14 октября начали праздновать День защитника Украины.



После этого, а также в связи с роста активности националистов, все громче стали звучать голоса о необходимости чествования «Галичины».



Тем более, что во многих созданных после начала войны карательных батальонах ультраправые играли большую роль, не особо скрывая своих симпатий к нацизму.



В полную силу все эти настроения проявились в 2018 году, во время празднования 75-летию создания СС «Галичины». Во Львове националисты собрались у памятника Степану Бандере и прошлись по центральным улицам Львова. Фаны дивизии скандировали: «Галичина» — дивізія героїв!», «Слава нації — смерть ворогам», «Одна єдина соборна Україна!», «Бандера, Шухевич — герої України», «Слава Україні — героям слава!».









Марш в честь дивизии СС «Галичина» во Львове



В том же году среди школьников провели конкурс рисунка на тему дивизии СС «Галичина», под патронатом департамента образования Львовской обладминистрации, которым тогда руководила Любомира Мандзий, нынче замминистра образования Украины.



«Если вам от 14 до 18 и вы хорошо рисуете — поспешите. Львовский департамент образования и науки проводит конкурс рисунков на тему «Украинские добровольцы в рядах дивизии «Галичина» 1943 — 45». Если вы хорошо нарисуете эсэсовца или встречу рейхсфюрера Генриха Гиммлера с личным составом дивизии, то выиграете приз — 3 тысячи гривен», — возмущался тогда у себя в Facebook глава украинского еврейского комитета Эдуард Долинский.



После резонанса Мандзий в комментариях журналистам поспешила откреститься, мол, департамент образования «лишь информирует школы о конкурсе», но не организовывает его. Хотя рисунки просили присылать именно в офис Мандзий.



«Департамент образования был соорганизатором вместе с националистической общественной организацией «Резерв дивизия Галичина». Во Львове эта тема и так всегда в тренде, в отделе образования захотели выслужиться и согласились провести такой конкурс, а предложил его боец добробата ОУН Захар Садженица, он внук солдата дивизии «Галичина» Евгения Куцыка», — рассказал один из чиновников Львовской ОГА.



Львовские школьники по призыву облоно под руководством Мандзий рисовали дивизию СС «Галичина»



Тогда даже среди львовян разгорелась дискуссия о допустимости того, что госчиновники участвуют в организации конкурсов в честь гитлеровской дивизии.



«Мало того, что украинская власть не реагирует на заявления стратегических союзников о росте ксенофобии в Украине и появление неонацистских формирований, государственные органы спонсируют сомнительные исторические мероприятия. Например, Львовская областная государственная администрация организовала конкурс детского рисунка в честь 75-летия дивизии СС «Галичина», а Львовский областной совет присоединился к выставке мундиров и оружия этой же военной формации. Во львовской школе десятки лет существует соответствующий музей, а по улицам города маршируют страстные поклонники дивизии», — написал львовский историк Василий Расевич.



Кстати, Мандзий близко знакома с львовянином Олегом Немчиновым, которого в прошлом году назначили министром Кабмина при его давнем друге Денисе Шмыгале, несмотря на его порохоботские посты.



Требуют льгот и статуса



Во времена Зеленского ситуация мало изменилась.



Более того, буквально в феврале этого года Львовский облсовет обратился к Кабмину и Верховной Раде с требованием о предоставлении правового статуса участникам дивизии.



Депутаты настаивали на внесении изменений в Закон Украины «О правовом статусе и памяти борцов за независимость Украины в XX веке относительно статуса воинов Первой Украинской дивизии «Галичина».



«Дивизионщики до сих пор не признаны на государственном уровне, лишены социальных гарантий и льгот. Большинство из них — не реабилитированы. С целью восстановления исторической справедливости обращаемся к вам с просьбой инициировать на рассмотрение Верховной Рады вопрос о внесении изменений в Закон Украины «О правовом статусе и чествовании памяти борцов за независимость Украины в XX веке», — говорилось в обращении. «Хватит играть в благородного чекиста»: России пора жёстко ответить на агрессию украинских спецслужб



Чиновники, назначенные Зеленским также чествуют нацистскую дивизию.



В прошлом году на сайте Львовской облгосадминистрации появилось поздравление по случаю 77-й годовщины со дня создания «Галичины».



А в начале апреля губернатор Львовской области Максим Козицкий поблагодарил Германию за помощь в расшифровке имен десяти вояков дивизии СС, назвав их «защитниками от захватчиков».



«Теперь мы знаем еще больше имен воинов, отдавших жизнь, защищая наш край от захватчиков», — говорилось в сообщении Львовской обладминистрации 5 апреля.



Из-за этого между Козицким и народным депутатом от «Слуги народа» Максимом Бужанским разгорелся публичный спор.



Бужанский попросил Козицкого ответить на вопрос: «Каким образом военнослужащие дивизии «Галичина» боролись за независимость Украины, если воевали на стороне Третьего Рейха».



Губернатор в ответ посоветовал нардепу пообщаться с участниками дивизии (их в Украине осталось в живых еще 16, десять из которых проживают на Львовщине). И послал ему книгу воспоминаний эсэсовцев «Шла дивизия».



Козицикий с книгой воспоминаний о дивизии СС «Галичина»



Отметим, что и сейчас, после негативной реакции Офиса президента на марш в Киеве, на Западной Украине не намерены отказываться от мероприятий в честь дивизии СС.



Замглавы Стрыйского районного совета «свободовец» Михаил Галущак написал, что позиция Офиса президента «сформирована под влиянием советских мифов о дивизии «Галичина», которые одновременно являются антиукраинскими».



В целом, националисты активно защищают «Галичину», публикуя антисемитские оскорбления в адрес президента Зеленского.



«Не вижу никаких нарушений. Они, что несли портреты Гитлера?» — пишет львовянин Михаил Капыця.



«Они хотят уничтожить нашу память, чтобы сделать здесь Хазарию», — написал в Facebook львовянин Александр Харчук.



«Этот ж…ра зеленый нам не указ. Проводили и будем проводить марши в честь наших героев из дивизии «Галичина», — заявил львовский националист Владимир Рипка.

Проведение марша в честь дивизии СС «Галичина» в Киеве вызвало возмущение как украинской общественности, так и мирового сообщества. Свое негативное отношение к этому высказала и Германия, и Израиль, и Россия.Власти также, пусть и с запозданием, но осудили проведение марша в честь подразделения нацистских войск. С заявлениями выступили и Офис президента и МИД Украины.В тоже время, стоит отметить, что на территории нашей страны марши и прочие мероприятия в честь дивизии СС «Галичина» в последние годы проходят регулярно и не привлекают никакого внимания (не говоря уже о возмущении) ни органов власти, ни иностранных дипломатов. По сути, мероприятие, которое прошло в субботу в Киеве, было необычно лишь тем, что проходило в столице.На Западной Украине подобное в порядке вещей. Причем и после нынешнего скандала там намерены продолжать в том же духе.Подробности — в материале журналистки издания «Страна» Александры Харченко.Тема реабилитации дивизии СС «Галичина» начала муссироваться на Западной Украине буквально с первых лет независимости. Однако долгое время власти и лидеры националистического движения старались данную тему не педалировать, чтоб не раздражать другие украинские регионы. Они предпочитали сосредоточитесь на более для них актуальной задаче — продвижения образа ОУН-УПА как «борцов за независимость Украины».Однако постепенно от ОУН-УПА* переходили и к героизации «Галичины».Сначала на страницах СМИ и в исторических работах, а потом и на улицах городов.Еще в 2011 году во Львове разгорелся крупный международный скандал, когда на улицах установили десятки ситилайтов с символикой СС «Галичина». Под гербом дивизии была подпись «Вони захищали Україну». Тогда это вызвало возмущение не только в Украине, но и в Польше, где заявляют, что вояки дивизии убивали польских партизан и мирных жителей в ходе картельных операций.Поначалу власти города играли в молчанку — мол, не знаем, кто развесил плакаты, прославляющие фашистскую дивизию. Тогда в Блоке Юлии Тимошенко даже предположили, что это, мол, дело рук российских политтехнологов. Оказалось, что разместили их по заказу партии «Свобода» к очередной годовщине создания «Галичины».«Дивизионщики сражались за Украину против большевиков. И формальное существование «Галичины» в составе немецких войск не приуменьшает ее значения для Украины. Против дивизии распространяют неправду для политических спекуляций», — заявляли тогда в «Свободе».Но тогда, во времена Януковича, эта тема не получила широко распространения. Даже тогдашняя оппозиция постаралась отмежеваться от темы, заявляя, что подобные акции настраивают против галичан других украинцев.Шествия и конкурсыСовсем по другому ситуация начала разворачиваться после Майдана.Тогда ОУН-УПА были официально признаны «борцами за независимость Украины» и возведены в ранг героев, а в день создания Украинской повстанческой армии 14 октября начали праздновать День защитника Украины.После этого, а также в связи с роста активности националистов, все громче стали звучать голоса о необходимости чествования «Галичины».Тем более, что во многих созданных после начала войны карательных батальонах ультраправые играли большую роль, не особо скрывая своих симпатий к нацизму.В полную силу все эти настроения проявились в 2018 году, во время празднования 75-летию создания СС «Галичины». Во Львове националисты собрались у памятника Степану Бандере и прошлись по центральным улицам Львова. Фаны дивизии скандировали: «Галичина» — дивізія героїв!», «Слава нації — смерть ворогам», «Одна єдина соборна Україна!», «Бандера, Шухевич — герої України», «Слава Україні — героям слава!».В том же году среди школьников провели конкурс рисунка на тему дивизии СС «Галичина», под патронатом департамента образования Львовской обладминистрации, которым тогда руководила Любомира Мандзий, нынче замминистра образования Украины.«Если вам от 14 до 18 и вы хорошо рисуете — поспешите. Львовский департамент образования и науки проводит конкурс рисунков на тему «Украинские добровольцы в рядах дивизии «Галичина» 1943 — 45». Если вы хорошо нарисуете эсэсовца или встречу рейхсфюрера Генриха Гиммлера с личным составом дивизии, то выиграете приз — 3 тысячи гривен», — возмущался тогда у себя в Facebook глава украинского еврейского комитета Эдуард Долинский.После резонанса Мандзий в комментариях журналистам поспешила откреститься, мол, департамент образования «лишь информирует школы о конкурсе», но не организовывает его. Хотя рисунки просили присылать именно в офис Мандзий.«Департамент образования был соорганизатором вместе с националистической общественной организацией «Резерв дивизия Галичина». Во Львове эта тема и так всегда в тренде, в отделе образования захотели выслужиться и согласились провести такой конкурс, а предложил его боец добробата ОУН Захар Садженица, он внук солдата дивизии «Галичина» Евгения Куцыка», — рассказал один из чиновников Львовской ОГА.Львовские школьники по призыву облоно под руководством Мандзий рисовали дивизию СС «Галичина»Тогда даже среди львовян разгорелась дискуссия о допустимости того, что госчиновники участвуют в организации конкурсов в честь гитлеровской дивизии.«Мало того, что украинская власть не реагирует на заявления стратегических союзников о росте ксенофобии в Украине и появление неонацистских формирований, государственные органы спонсируют сомнительные исторические мероприятия. Например, Львовская областная государственная администрация организовала конкурс детского рисунка в честь 75-летия дивизии СС «Галичина», а Львовский областной совет присоединился к выставке мундиров и оружия этой же военной формации. Во львовской школе десятки лет существует соответствующий музей, а по улицам города маршируют страстные поклонники дивизии», — написал львовский историк Василий Расевич.Кстати, Мандзий близко знакома с львовянином Олегом Немчиновым, которого в прошлом году назначили министром Кабмина при его давнем друге Денисе Шмыгале, несмотря на его порохоботские посты.Во времена Зеленского ситуация мало изменилась.Более того, буквально в феврале этого года Львовский облсовет обратился к Кабмину и Верховной Раде с требованием о предоставлении правового статуса участникам дивизии.Депутаты настаивали на внесении изменений в Закон Украины «О правовом статусе и памяти борцов за независимость Украины в XX веке относительно статуса воинов Первой Украинской дивизии «Галичина».«Дивизионщики до сих пор не признаны на государственном уровне, лишены социальных гарантий и льгот. Большинство из них — не реабилитированы. С целью восстановления исторической справедливости обращаемся к вам с просьбой инициировать на рассмотрение Верховной Рады вопрос о внесении изменений в Закон Украины «О правовом статусе и чествовании памяти борцов за независимость Украины в XX веке», — говорилось в обращении.Чиновники, назначенные Зеленским также чествуют нацистскую дивизию.В прошлом году на сайте Львовской облгосадминистрации появилось поздравление по случаю 77-й годовщины со дня создания «Галичины».А в начале апреля губернатор Львовской области Максим Козицкий поблагодарил Германию за помощь в расшифровке имен десяти вояков дивизии СС, назвав их «защитниками от захватчиков».«Теперь мы знаем еще больше имен воинов, отдавших жизнь, защищая наш край от захватчиков», — говорилось в сообщении Львовской обладминистрации 5 апреля.Из-за этого между Козицким и народным депутатом от «Слуги народа» Максимом Бужанским разгорелся публичный спор.Бужанский попросил Козицкого ответить на вопрос: «Каким образом военнослужащие дивизии «Галичина» боролись за независимость Украины, если воевали на стороне Третьего Рейха».Губернатор в ответ посоветовал нардепу пообщаться с участниками дивизии (их в Украине осталось в живых еще 16, десять из которых проживают на Львовщине). И послал ему книгу воспоминаний эсэсовцев «Шла дивизия».Отметим, что и сейчас, после негативной реакции Офиса президента на марш в Киеве, на Западной Украине не намерены отказываться от мероприятий в честь дивизии СС.Замглавы Стрыйского районного совета «свободовец» Михаил Галущак написал, что позиция Офиса президента «сформирована под влиянием советских мифов о дивизии «Галичина», которые одновременно являются антиукраинскими».В целом, националисты активно защищают «Галичину», публикуя антисемитские оскорбления в адрес президента Зеленского.«Не вижу никаких нарушений. Они, что несли портреты Гитлера?» — пишет львовянин Михаил Капыця.«Они хотят уничтожить нашу память, чтобы сделать здесь Хазарию», — написал в Facebook львовянин Александр Харчук.«Этот ж…ра зеленый нам не указ. Проводили и будем проводить марши в честь наших героев из дивизии «Галичина», — заявил львовский националист Владимир Рипка. Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



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