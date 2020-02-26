Маршал Язов дал совет Путину за три месяца до смерти: "Без резких движений"

За три месяца до своей смерти последний Маршал СССР Дмитрий Язов дал интервью, в котором многое рассказал о бывшем президенте СССР Михаиле Горбачёве, первом президенте России Борисе Ельцине и действующем российском лидере Владимире Путине. Но опубликовать свои откровения легендарный маршал разрешил только после своей смерти. Последнюю волю Дмитрия Язова исполнил военный обозреватель газеты "Комсомольская правда" Виктор Баранец.

В интервью маршал раскрыл, на что надеялся Горбачёв: "народ проглотит" развал СССР вопреки результатам референдума. Кроме того, Язов считал, что Ельцин и его соратники использовали ГКЧП в качестве "пугала", чтобы захватить власть в стране. В конце интервью последний Маршал СССР дал совет-напутствие действующему президенту России Владимиру Путину.

"Нам надо без резких движений поворачивать Россию к тому, чтобы её так называемый капитализм был, как говорят, с человеческим лицом", - сказал Дмитрий Язов в интервью.

Под этим он имел в виду постепенную национализацию природных богатств страны, чтобы они приносили доход государству, а не "кучке богатеев". Также маршал посоветовал назначить такое правительство, которое будет, наконец, исполнять майские указы главы государства.