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Маршал Конев стал разменной монетой: Le Monde напомнило о глумлении мэра Праги
23 апреля 2020, 13:10 • 23 • В мире
Французское издание Le Monde объяснило, как памятник маршалу Ивану Коневу стал разменной монетой в Чехии. Об этом в том числе говорит и откровенное глумление мэра Праги, который во время демонтажа монумента иронизировал, что у памятника не было маски в разгар коронавируса.
Французское издание Le Monde напомнило об издевательской риторике главы Праги во время сноса памятника советскому маршалу Ивану Коневу. Местный чиновник написал, что монумент сносят, поскольку во время пандемии коронавируса у него нет маски.
Французы поясняют, что фактически демонтаж монумента, из-за которого в России завели разбирательство, стал разменной монетой в политической игре.
В частности, говорится в публикации, демонтаж состоялся аккурат в то время, как консервативные и католические активисты восстанавливают Марианскую колонну на Староместской площади в центре Праги. Кстати, этот процесс также вызывает неоднозначную реакцию.
Автор статьи напоминает, что символ католицизма был возведён Габсбургами в 1650 году, но затем снесён после развала Австро-Венгрии в 1918 году.
"В период между двумя войнами целью было избавиться от австрийского наследия, а сейчас нужно избавиться от советского и российского наследия", - объяснил французский эксперт по Центральной Европе Жак Рюпник.
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