Маршал Конев и соучастие в вандализме

Что надо, чтобы вас услышали «в нужное время нужные люди»

Как заявил посол России в США Анатолий Антонов, посольство проверит причастность к сносу в Праге памятника Маршалу Советского Союза И.С. Коневу американской компании Squire Patton Boggs. «Надеемся, истина и степень соучастия данной компании в вандализме будет установлена», – сказал российский посол.

Посол России в США Анатолий Антонов

Памятник советскому полководцу появился в Праге по инициативе городских властей в конце 70-х – начале 80-х годов. И.С. Конев уберёг столицу тогдашней Чехословакии, приказав не применять тяжёлую артиллерию во время штурма города при его освобождении от немцев в мае 1945 года. Несмотря на это, в начале апреля памятник советскому маршалу демонтировали.

Так встречали в Праге советских воинов-освободителей в 1945 г.

На маршала покушались давно. Посольство РФ уже выражало чешской стороне протесты в связи с установлением на памятнике табличек, сообщавших, что И.С. Конев подавлял восстание в Будапеште в 1956 году, руководил возведением Берлинской стены в 1961 году, готовил ввод советских войск в Чехословакию в 1968 году. Монумент в Праге неоднократно обливали красной краской…

«Действия этого муниципалитета Праги иначе как возмутительными и циничными назвать трудно, – заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. – Они противоречат договору, который мы с Чешской Республикой подписали, и он вступил в силу в 1993 году. Он содержит обязательства по обеспечению сохранности воинских памятников, мемориалов, обязательства по уходу за ними, обеспечению доступа к ним… Нас заверяют, что этот памятник являлся муниципальной собственностью. Но мы твёрдо знаем, что это не так. До сноса этот памятник состоял в республиканском реестре».

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров

Так если «в республиканском реестре», то инициатива уничтожения монумента освободителю чешской столицы принадлежит, наверное, не одному из городских муниципалитетов, а правительству Чешской Республики! Однако российский министр коснулся лишь деталей муниципального уровня. «Решение [о сносе] принимал муниципалитет Прага-6, который возглавляет господин Коларж, – сказал он. – Так вот, отец этого господина Коларжа был сотрудником Министерства иностранных дел Чехии, послом в США и России, а сейчас подвизается советником американской консалтинговой компании, которая готовила для чешских муниципальных деятелей заключения для обоснования сноса монумента… Но мы будем добиваться полного выполнения обязательств чешских коллег по договору 1993 года и очень надеемся, что они осознают риски дальнейшего усугубления этой ситуации».

Интересно, на чём основаны надежды российского министра?

Главное следственное управление Следственного комитета России открыло уголовное дело по части 3 статьи 354.1 УК РФ («Осквернение символов воинской славы России, совершенное публично»); помощник президента России Владимир Мединский заявил, что намерен передать в СК список лиц, потенциально причастных к сносу. Однако чешский МИД отреагировал на это, как и ожидалось: «Российское законодательство… не будет исполняться в Чехии».

Здание филиала американской компании Squire Patton Boggs в Москве

Что касается компании Squire Patton Boggs, то информацию о ней долго искать не надо. Это одна из крупнейших юридических фирм США, имеет 44 отделения в 19 странах мира, её филиал удобно расположился в центре Москвы. Как сообщает сайт компании, она «занимает одно из ведущих мест на российском рынке юридических услуг» и осуществляет «эффективное взаимодействие с государственными органами Российской Федерации».

Российские журналисты раскопали, что в середине 1990-х Squire Patton Boggs осуществляла «эффективное взаимодействие» также с гватемальской военной хунтой; впоследствии оказывала услуги саудовскому королевскому двору, правительству Бидзины Иванишвили в Грузии...

Какой конкретно была роль этой компании в сносе памятника советскому маршалу, ещё надо выяснять (если будет решено довести дело до конца), но Государственный департамент США предложил этим не заниматься: «Если жители Праги хотят снести символ диктатуры, то это их решение и только их», – сказано в заявлении Госдепа. И указывают пальцем на мелкого чиновника одного из пражских районов, о котором упомянул Сергей Лавров и действия которого президент Чехии Милош Земан назвал «глупыми».