Маршал безмолвствует. Как поражение Хафтара на авиабазе Аль-Ватия изменит расклад сил в Ливии • 31 • Аналитика

Ситуация в Ливии меняется не в лучшую сторону для фельдмаршала Халифы Хафтара. Его армия потерпела серьёзное поражение от войск Правительства национального согласия (ПНС), которым удалось оттеснить солдат Хафтара от Триполи.





В понедельник 18 мая военный представитель Правительства национального согласия Мохамед Гнуну заявил на своей странице в Twitter о захвате верными ПНС войсками авиационной базы Аль-Ватия к юго-западу от ливийской столицы Триполи. Об этом сообщил и главнокомандующий войсками ПНС генерал-майор Усама Гуэйли.



Захват авиабазы меняет ситуацию не в пользу Хафтара

Авиабаза Аль-Ватия находится в 25 км от границы с Тунисом и имеет стратегическое значение для западного и центрального регионов Ливии. При этом в Триполи не скрывают, что операция по освобождению авиабазы была проведена благодаря активной турецкой поддержке.



Для войск Хафтара база Аль-Ватия играла очень важную роль, поскольку использовалась для дальнейшего наступления на ливийскую столицу. Фактически в Аль-Ватия находилась штаб-квартира командования Ливийской национальной армии в западных и центральных районах Ливии. Утратив столь важный в стратегическом отношении объект, Ливийская национальная армия оказалась в куда худшей ситуации, чем была накануне крупного сражения с противником.



Захват авиабазы, как считает директор Исследовательского центра Института Садека Анас эль Гомати, позволит войскам ПНС очистить запад Ливии от формирований, верных Хафтару, и сосредоточиться на южном направлении. Из-за захвата базы Хафтару придется практически полностью менять всю сложившуюся структуру снабжения и поддержки своих войск, осаждающих Триполи. Ведь Аль-Ватия активно использовалась армией Хафтара именно для обеспечения и авиационной поддержки своих войск. Теперь такой возможности у фельдмаршала нет.





Теперь можно не сомневаться, что верные ПНС войска перейдут в контрнаступление и двинутся в сторону Тархуны, которая представляет собой последнюю линию наступления войск Хафтара. Анас эль Гомати считает сложившееся положение свидетельством начала отступления Ливийской национальной армии Халифы Хафтара от Триполи.



Не случайно премьер-министр Правительства национального согласия Ливии Файез Сарадж приветствовал освобождение авиабазы. При этом глава ПНС заявил:



Сегодняшняя победа не знаменует собой окончание войны. Скорее, она приближает нас к великому дню победы, к освобождению всех городов и регионов и уничтожению проекта господства Хафтара.

Также стало известно о захвате на авиабазе Аль-Ватия зенитного ракетного комплекса «Панцирь» российского производства (об этом "Военное обозрение" сообщало накануне). Судя по всему, он использовался армией Хафтара для противовоздушной обороны своих войск. Издание The Libya Observer утверждает, что ЗРК российского производства армия Хафтара могла получить от Объединенных Арабских Эмиратов. Для помощи Ливийской национальной армии одна из компаний, зарегистрированных в ОАЭ, приобретала также вертолеты и штурмовые катера.





Говорить о полном поражении Хафтара преждевременно

Армия Хафтара штурмует Триполи уже около года - с апреля 2019 года. Столь затяжной штурм ливийской столицы свидетельствует лишь о том, что у фельдмаршала недостаточно сил для взятия города. В Триполи регулярно прибывают оружие и военная техника из Турции, кроме того, на помощь ПНС турецкие спецслужбы перебрасывают боевиков, прежде воевавших в Идлибе против правительственных войск Сирии.



Конечно, говорить о полном поражении Хафтара под Триполи преждевременно. Ведь как у фельдмаршала нет сил, чтобы захватить город, так и его противники не обладают мощью для оттеснения Хафтара в Киренаику. Поэтому, скорее всего, в обозримом будущем бои в Триполитании все равно будут продолжаться с переменным успехом. Многое будет зависеть и от того, оставят или не оставят Хафтара его зарубежные покровители, оказывающие фельдмаршалу помощь оружием, боеприпасами и военной техникой.



Турецкая сторона открыто обвиняет в поддержке Хафтара Францию, Грецию, Кипр, ОАЭ, Египет и Россию и утверждает, что фельдмаршал пользуется помощью не только нанимаемых им лиц в Судане и других африканских странах, но и российских специалистов из частных военных компаний.



Важно отметить, что менее месяца назад Халифа Хафтар объявил о переходе власти в Ливии к Ливийской национальной армии. Теперь, после поражения в Аль-Ватии, маршал пока безмолвствует. Ситуация в Ливии меняется не в лучшую сторону для фельдмаршала Халифы Хафтара. Его армия потерпела серьёзное поражение от войск Правительства национального согласия (ПНС), которым удалось оттеснить солдат Хафтара от Триполи.В понедельник 18 мая военный представитель Правительства национального согласия Мохамед Гнуну заявил на своей странице в Twitter о захвате верными ПНС войсками авиационной базы Аль-Ватия к юго-западу от ливийской столицы Триполи. Об этом сообщил и главнокомандующий войсками ПНС генерал-майор Усама Гуэйли.Авиабаза Аль-Ватия находится в 25 км от границы с Тунисом и имеет стратегическое значение для западного и центрального регионов Ливии. При этом в Триполи не скрывают, что операция по освобождению авиабазы была проведена благодаря активной турецкой поддержке.Для войск Хафтара база Аль-Ватия играла очень важную роль, поскольку использовалась для дальнейшего наступления на ливийскую столицу. Фактически в Аль-Ватия находилась штаб-квартира командования Ливийской национальной армии в западных и центральных районах Ливии. Утратив столь важный в стратегическом отношении объект, Ливийская национальная армия оказалась в куда худшей ситуации, чем была накануне крупного сражения с противником.Захват авиабазы, как считает директор Исследовательского центра Института Садека Анас эль Гомати, позволит войскам ПНС очистить запад Ливии от формирований, верных Хафтару, и сосредоточиться на южном направлении. Из-за захвата базы Хафтару придется практически полностью менять всю сложившуюся структуру снабжения и поддержки своих войск, осаждающих Триполи. Ведь Аль-Ватия активно использовалась армией Хафтара именно для обеспечения и авиационной поддержки своих войск. Теперь такой возможности у фельдмаршала нет.Теперь можно не сомневаться, что верные ПНС войска перейдут в контрнаступление и двинутся в сторону Тархуны, которая представляет собой последнюю линию наступления войск Хафтара. Анас эль Гомати считает сложившееся положение свидетельством начала отступления Ливийской национальной армии Халифы Хафтара от Триполи.Не случайно премьер-министр Правительства национального согласия Ливии Файез Сарадж приветствовал освобождение авиабазы. При этом глава ПНС заявил:Также стало известно о захвате на авиабазе Аль-Ватия зенитного ракетного комплекса «Панцирь» российского производства (об этом "Военное обозрение" сообщало накануне). Судя по всему, он использовался армией Хафтара для противовоздушной обороны своих войск. Издание The Libya Observer утверждает, что ЗРК российского производства армия Хафтара могла получить от Объединенных Арабских Эмиратов. Для помощи Ливийской национальной армии одна из компаний, зарегистрированных в ОАЭ, приобретала также вертолеты и штурмовые катера.Армия Хафтара штурмует Триполи уже около года - с апреля 2019 года. Столь затяжной штурм ливийской столицы свидетельствует лишь о том, что у фельдмаршала недостаточно сил для взятия города. В Триполи регулярно прибывают оружие и военная техника из Турции, кроме того, на помощь ПНС турецкие спецслужбы перебрасывают боевиков, прежде воевавших в Идлибе против правительственных войск Сирии.Конечно, говорить о полном поражении Хафтара под Триполи преждевременно. Ведь как у фельдмаршала нет сил, чтобы захватить город, так и его противники не обладают мощью для оттеснения Хафтара в Киренаику. Поэтому, скорее всего, в обозримом будущем бои в Триполитании все равно будут продолжаться с переменным успехом. Многое будет зависеть и от того, оставят или не оставят Хафтара его зарубежные покровители, оказывающие фельдмаршалу помощь оружием, боеприпасами и военной техникой.Турецкая сторона открыто обвиняет в поддержке Хафтара Францию, Грецию, Кипр, ОАЭ, Египет и Россию и утверждает, что фельдмаршал пользуется помощью не только нанимаемых им лиц в Судане и других африканских странах, но и российских специалистов из частных военных компаний.Важно отметить, что менее месяца назад Халифа Хафтар объявил о переходе власти в Ливии к Ливийской национальной армии. Теперь, после поражения в Аль-Ватии, маршал пока безмолвствует. Илья Полонский Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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