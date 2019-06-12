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Марш в поддержку Голунова в Москве носит "жестко провокационный характер" - политолог

12 июня 2019, 14:39  •  100 • Политика
В Москве проходит марш в поддержку Ивана Голунова. Акция не была санкционирована, политолог Юрий Самонкин считает, что марш носит "жестко провокационный характер".
В Москве проходит марш в поддержку журналиста "Медузы" Ивана Голунова. Ранее с него были сняты все обвинения, о чем в специальном обращении заявил министр внутренних дел России Владимир Колокольцев. Акцию в поддержку корреспондента активитсы решили провести в среду, 12 июня - в День России, несмотря на предупреждения мэрии о небезопасности шествия.
ФАН напоминает, накануне состоялась встреча организаторов шествия и представителей правительства, где инициаторов марша уведомили о незаконности их действий. Позже столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции выпустила отдельное обращение к гражданам, где людей призывали не поддаваться на провокации и воздержаться от участия в несанкционированной акции. Тем не менее, кто-то на улицы все равно вышел.
Публицист, политолог, президент АНО "Евразийский Институт молодежных инициатив" Юрий Самонкин прокомментировал происходящее в беседе с iReactor. Он полагает, что митинг носит "жестко провокационный характер", а его проведение - это попытка "оскорбить Россию, ее национальные интересы, ее внешнеполитическое развитие". В конечное счете, как говорит эксперт, организаторы акции надеются "сделать на этом самопиар".
"Сам журналист Голунов вчера в интервью сказал, что он оповещен о ситуации, что для него это неожиданно, но у него нет претензий к МВД. Сейчас в соответствии с законом он будет реабилитирован и получит соответствующую компенсацию от государства по факту необоснованности возбуждения уголовного дела", - добавил Юрий Самонкин.
В то же время, участники акции настаивают, что не преследует цель организовать провокацию, а пытаются обратить внимание на сложившуюся ситуацию. Как бы там ни было, в сухом остатке имеем следующее: акция не была санкционирована, таким образом, она незаконна. Да и сам Голунов, действительно, ранее призвал уделить время близким, а не организовывать шествия в его честь.

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