«Марш прокаженных»: 24 августа по Киеву промаршируют националисты в масках и защитных костюмах • 20 • Украина

В День Независимости по улицам столицы промаршируют атошники, майдановцы и радикалы. Марш поведут экс-лидер «Правого сектора» Дмитрий Ярош и заместитель министра по делам ветеранов АТО Антон Колумбет.



Колумбет — 30-летний выпускник института культуры Михаила Поплавского, был организатором аналогичного действа в прошлом году. До 2014 года работал экскурсоводом, потом бросил работу и записался в самооборону майдана. Оттуда ушел в АТО, а вернувшись с «фронта» стал социальным предпринимателем: открыл магазин консервов, пригодных для употребления в пишу в военно-полевых условиях. На данный момент занимает должность заместителя министра в министерстве по делам ветеранов АТО и оккупированных территорий.



Массовик-затейник Колумбет хочет создать подобие военного парада, который проводил на день Независимости Петр Порошенко. Изначально целью мероприятия было «напугать Зеленского» и показать мощь патриотов, готовых противостоять «агрессии России». Однако, бывшему главкому удалось собрать под свои знамена лишь кучку маргиналов и сектантов. В последний момент от участия в параде отказался «Азов» и «Нацкорпус» - явно с подачи министра Авакова, который контролирует эти структуры. Злые языки поговаривают, что «седьмой гетьман» традиционно поскупился на оплату «героев», так что запугать Россию «военной мощью самой крупной армии на континенте» не выйдет. Как и застращать Зеленского прологом к осеннему перевороту.



Судя по анонсам, это будет унылая «хода», причем - с соблюдением элементарных противоэпидемических мероприятий - социальной дистанции, ношением масок и использованием санитайзеров. Судя по всему, марш будет напоминать акцию прокаженных: участники будут в масках, респираторах, костюмах защиты. Через каждые 500 метров марширующие будут останавливаться, чтобы протереть руки специальными спиртовыми растворами: на пути колонны поставят импровизированные киоски для раздачи масок и прочих защитных средств, будут продавать и дезинфекторы.



Как сообщили организаторы мероприятия, их участников легко будет отличить по брендированным маскам, изготовленных волонтерами.



«С помощью фонда «Вернись живым» мы развернули разработку собственной брендированной маски с надписью «Марш защитников Украины 2020», - сказал Колумбет.



«Впереди марша будут идти люди, которые отдали самое дорогое в российско-украинской войне: семьи погибших, за ними - семьи героев Небесной сотни, затем - семьи лиц, пропавших без вести или попавших в плен. После них - раненые защитники, на колясках, на костылях - мы везем их из госпиталей. А дальше, по территориальному принципу, пройдут участники ветеранского сообщества и представители общественных организаций патриотического направления», - объяснили свою задумку радикалы.



Партийных знамен и лидеров не будет: к маршу может присоединиться любой украинец. Сама акция объявлена аполитичным мероприятием, поэтому любая партийная символика запрещена.



Очень вовремя, кстати, заболела «короной» Юлия Тимошенко: под предлогом болезни лидер «Батькивщины» сможет уклонится от участия в празднике. Да и Порошенко вряд ли придет, поэтому избежит насмешек и позора. Ведь марш масочников не будет рассматриваться властью, как серьезная угроза. Ждать поддержки от киевлян тоже не приходится: большинство из них воспользовалось короткими каникулами и уехало из города.

В День Независимости по улицам столицы промаршируют атошники, майдановцы и радикалы. Марш поведут экс-лидер «Правого сектора» Дмитрий Ярош и заместитель министра по делам ветеранов АТО Антон Колумбет.Колумбет — 30-летний выпускник института культуры Михаила Поплавского, был организатором аналогичного действа в прошлом году. До 2014 года работал экскурсоводом, потом бросил работу и записался в самооборону майдана. Оттуда ушел в АТО, а вернувшись с «фронта» стал социальным предпринимателем: открыл магазин консервов, пригодных для употребления в пишу в военно-полевых условиях. На данный момент занимает должность заместителя министра в министерстве по делам ветеранов АТО и оккупированных территорий.Массовик-затейник Колумбет хочет создать подобие военного парада, который проводил на день Независимости Петр Порошенко. Изначально целью мероприятия было «напугать Зеленского» и показать мощь патриотов, готовых противостоять «агрессии России». Однако, бывшему главкому удалось собрать под свои знамена лишь кучку маргиналов и сектантов. В последний момент от участия в параде отказался «Азов» и «Нацкорпус» - явно с подачи министра Авакова, который контролирует эти структуры. Злые языки поговаривают, что «седьмой гетьман» традиционно поскупился на оплату «героев», так что запугать Россию «военной мощью самой крупной армии на континенте» не выйдет. Как и застращать Зеленского прологом к осеннему перевороту.Судя по анонсам, это будет унылая «хода», причем - с соблюдением элементарных противоэпидемических мероприятий - социальной дистанции, ношением масок и использованием санитайзеров. Судя по всему, марш будет напоминать акцию прокаженных: участники будут в масках, респираторах, костюмах защиты. Через каждые 500 метров марширующие будут останавливаться, чтобы протереть руки специальными спиртовыми растворами: на пути колонны поставят импровизированные киоски для раздачи масок и прочих защитных средств, будут продавать и дезинфекторы.Как сообщили организаторы мероприятия, их участников легко будет отличить по брендированным маскам, изготовленных волонтерами.«С помощью фонда «Вернись живым» мы развернули разработку собственной брендированной маски с надписью «Марш защитников Украины 2020», - сказал Колумбет.«Впереди марша будут идти люди, которые отдали самое дорогое в российско-украинской войне: семьи погибших, за ними - семьи героев Небесной сотни, затем - семьи лиц, пропавших без вести или попавших в плен. После них - раненые защитники, на колясках, на костылях - мы везем их из госпиталей. А дальше, по территориальному принципу, пройдут участники ветеранского сообщества и представители общественных организаций патриотического направления», - объяснили свою задумку радикалы.Партийных знамен и лидеров не будет: к маршу может присоединиться любой украинец. Сама акция объявлена аполитичным мероприятием, поэтому любая партийная символика запрещена.Очень вовремя, кстати, заболела «короной» Юлия Тимошенко: под предлогом болезни лидер «Батькивщины» сможет уклонится от участия в празднике. Да и Порошенко вряд ли придет, поэтому избежит насмешек и позора. Ведь марш масочников не будет рассматриваться властью, как серьезная угроза. Ждать поддержки от киевлян тоже не приходится: большинство из них воспользовалось короткими каникулами и уехало из города. Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

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