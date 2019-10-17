Марш националистов. Киев на пути к диктатуре • 170 • Аналитика









Знакомьтесь, украинский фюрер

Действительно, кого сегодня неонацистам на Украине бояться, остерегаться, зачем скрывать своё настоящее лицо? Наоборот, пора показать всем, кто является властью на «гидной» Украине, и они это своё лицо с «Сокирой Перуна» и показали. И своего фюрера — «белого вождя» Андрея Билецкого.



Новоиспечённый украинский фюрер выступил с краткой речью «Нет капитуляции!» и выдвинул президенту Зе ультиматум: в десятидневный срок оформить в качестве законов все требования своего штаба по решительному отказу от «формулы Штайнмайера» и Минских соглашений в целом. Под кричалки своей «общественности», то есть боевиков: «Зеленяку на гиляку!» От «Зеленяки» на митинге выступил премьер правительства Гончарук с уверениями в полном почтении.



Президент Зе после своего скромного шага по выполнению Минских соглашений в виде подписания «формулы Штайнмайера» отступает всё дальше под натиском требований неонацистской общественности и откатился уже вполне на позиции Порошенко, даже дальше: представитель Зе в Минске потребовал ликвидации ЛДНР как предварительного условия выполнения Украиной Минских соглашений. По сути дела, это слегка завуалированный устный отказ от выполнения Минских соглашений, то есть президент Зе выполняет ультиматум неонацистов.



Вообще, вся украинская политика последних лет следует правилу: шаг вперёд, а потом шаг назад. Создаётся впечатление какого-то движения, инициатив, информационных поводов, но реально всё остаётся на своих старых заплесневелых уже позициях.







Пассивное большинство

А где же то громадное большинство, 73% избирателей, которые проголосовали на выборах за Зеленского, где их митинги и поддержка своего президента? Украинские политологи сочинили этому соответствующее объяснение — это, мол, «пассивное» большинство. Да, очень пассивное, потому что сидит в своих квартирах как под домашним арестом, запуганное и затравленное «активистами»-неонацистами. Мы уже говорили ранее о победе Зеленского на выборах как о «восстании в тюрьме», сегодня охране этой тюрьмы надоело шоу президента Зе, и они показали ему «гиляку».



Это к вопросу о месте и роли демократии на современном этапе в Европе и в Америке, которые ведь выпестовали эту «пассивную» неонацистскую демократию на Украине и всецело её поддерживают и поощряют. С «Сокирой Перуна». Впрочем, этой же дорогой пришёл в своё время к власти и Адольф Гитлер, также под приветственные возгласы тогдашней западной демократической общественности. Она так надеялась тогда, что Адольф сразу начнёт «Дранг нах Остен», надеется на это и сегодня и всё прощает украинским неонацистам и лично Андрею Билецкому.







А что же Арсен Аваков?

В связи с выходом на авансцену украинской политики Билецкого возникает вопрос: какое отношение ко всему этому имеет вроде бы негласный начальник наци-полка «Азов», «Национального корпуса» и самого Билецкого всесильный шеф МВД Арсен Аваков? Непосредственно перед неонацистским митингом-ультиматумом Аваков и президент Зе осматривали какую-то военную выставку в Киеве, миролюбиво улыбаясь друг другу, у них всё хорошо?



Кто ж его знает, что у них там на самом деле происходит! Аваков обеспечил силовую поддержку на выборах Зеленскому, причём эту роль сыграли неонацисты Билецкого. Аваков, в свою очередь, получил рекомендации по поддержке Зеленского во время своей командировки в Вашингтон, где он встретился тогда со спецпредставителем Куртом Волкером, сегодня ушедшим в отставку и дающим показания в Конгрессе против президента Трампа.



Из этого можно сделать вывод, что Аваков, поддерживая Зеленского, выполнял рекомендации функционеров Демократической партии США. После телефонного скандала Трампа и Зеленского, родившего Украинагейт, связанная с демократами пресса США набросилась на Зеленского, Курт Волкер по собственному желанию подаёт в отставку. Всё это говорит о том, что позиция Демпартии США по Зеленскому кардинально переменилась, и рекомендации по защите и поддержке Зеленского Аваков вряд ли уже получает.





Возможно, Арсен Аваков начал какую-то свою игру, возможно, Андрей Билецкий вышел из-под его влияния – что гадать? Мы видим то, что видим: боевики Билецкого открыто и безопасно кричат в центре Киева: «Зеленяку на гиляку!»



И о позиции Москвы

Москва всё это, конечно, видит, и делает какие-то выводы. Переговоры по транзиту газа в 2020 году через Украину зашли в тупик, и благополучно в нём пребывают, а «Северный поток 2» продолжает строиться. «Газпром» готовится, похоже, к прекращению транзита через Украину, может быть, даже с нового года.



На наш взгляд, Москве президентство Зеленского выгодно уже одним тем, что при нём Украина вряд ли возобновит боевые действия на Донбассе. Можно будет спокойно достроить СП-2 и ввести его в эксплуатацию, после чего украинский транзит будет некритичен. Это понимают все заинтересованные игроки: истекает время для нанесения серьёзного удара по энергетическим отношениям России и Европы. Поэтому возможна резкая эскалация ситуации на Украине с приходом к власти неонацистов: они легко пойдут на эскалацию на Донбассе и даже объявление войны России и досрочное прекращение газового транзита в Европу, в отличие от Зеленского и Порошенко.



Таким образом, декабрьский путч, о котором говорили «слуги народа» в Раде, вполне возможен, и он будет тогда с «Сокирой Перуна» наперевес. Неонацистский митинг-концерт прошёл 14 октября на главной площади Киева в день нового бандеровского государственного праздника совершенно безопасно для его участников, они чувствовали себя свободно и раскрепощённо, потому что являются реальной властью на Украине, в отличие от показной представительской президента Зеленского.Действительно, кого сегодня неонацистам на Украине бояться, остерегаться, зачем скрывать своё настоящее лицо? Наоборот, пора показать всем, кто является властью на «гидной» Украине, и они это своё лицо с «Сокирой Перуна» и показали. И своего фюрера — «белого вождя» Андрея Билецкого.Новоиспечённый украинский фюрер выступил с краткой речью «Нет капитуляции!» и выдвинул президенту Зе ультиматум: в десятидневный срок оформить в качестве законов все требования своего штаба по решительному отказу от «формулы Штайнмайера» и Минских соглашений в целом. Под кричалки своей «общественности», то есть боевиков: «Зеленяку на гиляку!» От «Зеленяки» на митинге выступил премьер правительства Гончарук с уверениями в полном почтении.Президент Зе после своего скромного шага по выполнению Минских соглашений в виде подписания «формулы Штайнмайера» отступает всё дальше под натиском требований неонацистской общественности и откатился уже вполне на позиции Порошенко, даже дальше: представитель Зе в Минске потребовал ликвидации ЛДНР как предварительного условия выполнения Украиной Минских соглашений. По сути дела, это слегка завуалированный устный отказ от выполнения Минских соглашений, то есть президент Зе выполняет ультиматум неонацистов.Вообще, вся украинская политика последних лет следует правилу: шаг вперёд, а потом шаг назад. Создаётся впечатление какого-то движения, инициатив, информационных поводов, но реально всё остаётся на своих старых заплесневелых уже позициях.А где же то громадное большинство, 73% избирателей, которые проголосовали на выборах за Зеленского, где их митинги и поддержка своего президента? Украинские политологи сочинили этому соответствующее объяснение — это, мол, «пассивное» большинство. Да, очень пассивное, потому что сидит в своих квартирах как под домашним арестом, запуганное и затравленное «активистами»-неонацистами. Мы уже говорили ранее о победе Зеленского на выборах как о «восстании в тюрьме», сегодня охране этой тюрьмы надоело шоу президента Зе, и они показали ему «гиляку».Это к вопросу о месте и роли демократии на современном этапе в Европе и в Америке, которые ведь выпестовали эту «пассивную» неонацистскую демократию на Украине и всецело её поддерживают и поощряют. С «Сокирой Перуна». Впрочем, этой же дорогой пришёл в своё время к власти и Адольф Гитлер, также под приветственные возгласы тогдашней западной демократической общественности. Она так надеялась тогда, что Адольф сразу начнёт «Дранг нах Остен», надеется на это и сегодня и всё прощает украинским неонацистам и лично Андрею Билецкому.В связи с выходом на авансцену украинской политики Билецкого возникает вопрос: какое отношение ко всему этому имеет вроде бы негласный начальник наци-полка «Азов», «Национального корпуса» и самого Билецкого всесильный шеф МВД Арсен Аваков? Непосредственно перед неонацистским митингом-ультиматумом Аваков и президент Зе осматривали какую-то военную выставку в Киеве, миролюбиво улыбаясь друг другу, у них всё хорошо?Кто ж его знает, что у них там на самом деле происходит! Аваков обеспечил силовую поддержку на выборах Зеленскому, причём эту роль сыграли неонацисты Билецкого. Аваков, в свою очередь, получил рекомендации по поддержке Зеленского во время своей командировки в Вашингтон, где он встретился тогда со спецпредставителем Куртом Волкером, сегодня ушедшим в отставку и дающим показания в Конгрессе против президента Трампа.Из этого можно сделать вывод, что Аваков, поддерживая Зеленского, выполнял рекомендации функционеров Демократической партии США. После телефонного скандала Трампа и Зеленского, родившего Украинагейт, связанная с демократами пресса США набросилась на Зеленского, Курт Волкер по собственному желанию подаёт в отставку. Всё это говорит о том, что позиция Демпартии США по Зеленскому кардинально переменилась, и рекомендации по защите и поддержке Зеленского Аваков вряд ли уже получает.Возможно, Арсен Аваков начал какую-то свою игру, возможно, Андрей Билецкий вышел из-под его влияния – что гадать? Мы видим то, что видим: боевики Билецкого открыто и безопасно кричат в центре Киева: «Зеленяку на гиляку!»Москва всё это, конечно, видит, и делает какие-то выводы. Переговоры по транзиту газа в 2020 году через Украину зашли в тупик, и благополучно в нём пребывают, а «Северный поток 2» продолжает строиться. «Газпром» готовится, похоже, к прекращению транзита через Украину, может быть, даже с нового года.На наш взгляд, Москве президентство Зеленского выгодно уже одним тем, что при нём Украина вряд ли возобновит боевые действия на Донбассе. Можно будет спокойно достроить СП-2 и ввести его в эксплуатацию, после чего украинский транзит будет некритичен. Это понимают все заинтересованные игроки: истекает время для нанесения серьёзного удара по энергетическим отношениям России и Европы. Поэтому возможна резкая эскалация ситуации на Украине с приходом к власти неонацистов: они легко пойдут на эскалацию на Донбассе и даже объявление войны России и досрочное прекращение газового транзита в Европу, в отличие от Зеленского и Порошенко.Таким образом, декабрьский путч, о котором говорили «слуги народа» в Раде, вполне возможен, и он будет тогда с «Сокирой Перуна» наперевес. Виктор Каменев Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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