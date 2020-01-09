Марш-бросок из Сирии: США стягивают войска в Ирак

Американские войска покинули свою базу в Хораб-эль-Джейр на северо-востоке Сирии и направляются в Ирак, сообщает сирийское информационное агентство Sana со ссылкой на местные источники.

По их данным, утром 8 января около 40 грузовиков с военной техникой и транспортными средствами выехали в направлении иракской территории.

В это же время 50 американских военных грузовиков с военным и материально-техническим оборудованием покинули свою базу в городе Хасеке на северо-востоке Сирии и также поехали в сторону иракской границы.

По данным источников, для проникновения в Ирак войска США намерены использовать незаконный пограничный переход Аль-Валид, расположенный в сельской местности.

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова в этой связи заявила, что в настоящее время наблюдается спровоцированная атакой Соединенных Штатов в Ираке эскалация напряженности на Ближнем Востоке.

Она отметила, что сейчас все страны наблюдают напряженность, о которой предупреждала и от которой всех предостерегала российская сторона. По словам дипломата, страны Запада, и в первую очередь США, реализуют «очень странную и недальновидную политику».

По мнению Захаровой, очередной виток нагнетания конфликтности на Ближнем Востоке происходит из-за того, что между властями ряда стран накопилась критическая масса противоречий.

На прошлой неделе США нанесли два ракетных удара по территории близ аэропорта в Багдаде, в результате чего был ликвидирован командующий спецподразделением «эль-Кудс» в составе Корпуса стражей Исламской революции Касем Сулеймани. Иранские политики заявили, что США ответят за это.

Иранский генерал был убит по прямому приказу президента США Дональда Трампа — Вашингтон считает Сулеймани ответственным за гибель американских военных в Ираке и Сирии.

Вскоре парламент Ирака одобрил резолюцию, в которой содержится просьба к иракскому правительству прекратить действие соглашения четырехлетней давности об отправке американской стороной своих войск в Ирак для борьбы с террористической организацией «Исламское государство» (запрещена в России). Кроме того, парламент Ирака проголосовал за прекращение иностранного военного присутствия в стране.

В принятой на экстренном заседании Совета представителей резолюции депутаты «обязали правительство положить конец военному присутствию иностранных сил в республике и прекратить работу в рамках соглашения по безопасности, заключенного с силами международной антитеррористической коалиции». Сейчас в Ираке находится примерно 5200 американских солдат. Теперь же иракские законодатели призвали вывести войска США из страны.

Большинство из около 180 законодателей, присутствующих в парламенте, проголосовали за резолюцию. Документ поддержали в основном члены парламента, являющиеся шиитами. Многие суннитские и курдские законодатели не явились на заседание, очевидно, потому что они выступают против отмены соглашения. Впрочем, Трамп заявил, что войска США «когда-нибудь покинут Ирак, но не сейчас».

После этого — в ночь на 8 января — иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) объявил о начале операции «Мученик Сулеймани» против военных США, которые причастны к убийству командующего силами специального назначения «эль-Кудс» КСИР иранского генерала Касема Сулеймани. Иранские военные совершили атаки на две американские авиабазы в Ираке.

О случившемся сообщил помощник министра обороны США по связям с общественностью Джонатан Хоффман.

По его словам, Тегеран запустил более дюжины баллистических ракет в сторону военных объектов Соединенных Штатов и коалиции по борьбе с терроризмом, находящихся на территории Ирака.

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф объяснил эти ракетные удары КСИР необходимостью в самообороне. Иранские военные атаковали военную базу, с которой осуществлялось нападение на граждан и должностных лиц Ирана, уточнил Зариф. Он заверил, что Тегеран не стремится к войне, но намерен защищаться от любых проявлений агрессии.

Как сообщил иранский телеканал Press TV, при обстреле военной базы США Эйн-аль-Асад в Ираке погибли 80 человек. При этом президент США Дональд Трамп заявил, что после атак КСИР на американских военных объектах «все хорошо».

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг осудил удары Ирана по военной базе США и коалиции в Ираке и призвал Тегеран воздерживаться от дальнейшего насилия. Об этом он заявил в своем Twitter.

«Я осуждаю иранские ракетные удары по силам США и коалиции в Ираке. НАТО призывает Иран воздерживаться от дальнейшего насилия», — написал глава Североатлантического альянса.