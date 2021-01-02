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Марш Бандеры: В Киеве публично призывали убивать русских

02 января 2021, 17:20  •  53 • Украина

«Наша религия национализм! Наш пророк Степан Бандера!» - раздается в киевском парке Шевченко вечером 1 января. Рядом, буквально в пятидесяти-ста метрах – наряженная елка, гуляющие в новогодние праздники семьи. Они как бы не замечают происходящего прямо у них перед носом. Не замечают, даже если и не одобряют, так проще.

Издалека собравшиеся – плотная масса. Но достаточно на несколько минут углубиться в рой готовящихся к «традиционному» маршу в честь дня рождения «проводника украинской нации», а заодно польского террориста и гитлеровского коллаборанта Степана Бандеры, как видишь безумный сюрреалистический паноптикум. Здесь тебе и штурмовики праворадикального экстремистского «Нацкорпуса», все как на подбор в форме и все как на подбор несовершеннолетние или, в лучшем случае, двадцатилетки; здесь тебе и архаичные вислоусые деды из «Свободы» в так называемых шапочках-мазепинках; здесь и косплеющие украинских крестьянок XIX века истеричного вида и бальзаковоского возраста дамы; здесь откинувшиеся вчера с кичи за разбой лысые гопники со взглядом убийц. Ну и, ясное дело, толпа журналистов и блогеров, которые, снуя туда-сюда, создают впечатления массовости и активности мероприятия. А вот кого нет, так это крупных политиков и т.н. активистов-волонтеров, которые из дорогих машин и кабинетов любят бить себя в грудь, божась, что идеи Бандеры – их идеи. Реально, ни одного, хоть это и Киев. Только свободовец Ильенко, выглядящий так упитанно, будто это именно он съел все продукты во время голодомора, руководит построением – «Нацкорпус» направо, «Свобода» налево, остальные в центр. Прямо-таки боевые порядки, как будто их не охраняет полиция или как будто в ближайшем переулке затаился Путин, чтобы напасть.

Кстати, в толпе только об этом и разговоры: Россия, Путин, ОПЗЖ, Медведчук. А еще кто-то с усмешкой говорит: «Завтра это все будет в российских СМИ, снова скажут, что мы тут Бандеру чествуем». А кого вы чествуете на бандеровском марше? Ленина что ли?

Два вусатых (именно вусатых, а не усатых) деда ругаются под памятником Тарасу Шевченко.

— Доставай прапор.

— Да на шо воно надо?

— Доставай прапор, я тебе говорю. Только желтый снизу, смотри не перепутай!

Начинаешь обращать внимание на прапоры. Действительно, у одних он желто-блакытный, а у других – блакытно-жовтый. Знающие люди рассказывают легенду о том, что «раньше» цвета флага якобы располагались в обратном порядке, а когда в 1991 году при провозглашении независимости его поднимали на Верховным Советом в Киеве, то случайно перепутали и так и осталось. Это, конечно бред. Историческая байка гласит, что в марте 1918 года киевская Центральная рада по настоянию иконы украинских националистов советского академика Грушевского в УНР утвердили желто-синий флаг (с желтым сверху) – таковы правила столь любимой патриотами Украины немецкой геральдики. Однако нет ни одного подтвержающего это документа, поэтому байка остается лишь байкой. Деды-бандеровцы правы, переворачивать флаг не надо. Но в толпе много таких, перевернутых, что можно было бы трактовать как проявление неуважения к государственной символике, если бы было кому трактовать.


Какие-то странные люди, видимо почему-то находящиеся в Киеве белорусские оппозиционеры, достали бело-красно-белые флаги. Спрашивается, какое отношение они, европостремительные демократы, выступающие против «диктатуры» Лукашенко, имеют к нацистскому пособнику Бандере? Или, может, имеют?

Из микроавтобуса желающим раздают факела, и толпа по бульвару Шевченко стартует в сторону Майдана. Рядом дежурят пожарные и медики. Из громкоговорителя периодически раздаются уже набившие оскомину неонацистские, взятые прямо у Третьего рейха, лозунги вроде «Одна мова, одна нация, одна держава!» или «Слава Украине! Героям слава!». Колонна с зажжёнными факелами, навскидку тысячи полторы человек – совсем не много как для столицы после 7 лет агрессивной и 23-х - обычной пропаганды национализма, растягивается по проезжей части. Прохожие поглядывают на марширующий паноптикум с недоверием и опаской. Радостно приветствующих «мирных митингувальников», как это обычно бывает на 9 мая, нет и в помине. Так долго и нудно идут и идут, идут и идут, время от времени покрикивая: «Москалей на ножи!». Это, кстати, массовые публичные призывы к убийствам на национальной почве, но полиция ничего не слышит.

Через час-полтора после начала шествия ко мне подходит знакомый европейский журналист ливанского происхождения, только что приехавший из Нагорного Карабаха в Киев, чтобы снять марш Бандеры.

— И это все? – спрашивает он на ломаном английском.

— Наверное, - отвечаю я, - а что ты еще ожидаешь увидеть?

— Так тут одно сплошное бла-бла-бла.

— Ну да.

— Понятно, тогда я закончил и иду пить коньяк.

Так что до финального митинга он не додержался. А стоило бы. Но конечно не из-за речей, которые толкали организаторы. Там все банально – нам не нужна внешняя помощь, «здобудем державу» или погибнем, национализм приведет к процветанию (без объяснений, как и кого конкретно приведет), и зачем сегодня нужно чтить Бандеру. Почему-то ничего не было про Путина и российскую агрессию. Наверное, потому что к шествую не присоединились ни Порошенко, ни Билецкий, ни даже Тягнибок, которому, казалось бы, попиариться не помешает. В общем, про Путина сказали только, что он нехороший человек (снова не объясняя, почему), зато Зеленского полоскали и в хвост, и в гриву, как тирана и диктатора, который закрывает в тюрьмах «патриотов». Оказывается, на Украине таки есть политзаключенные. Чудеса, да и только. Стоило же побывать на финальном митинге по одной простой причине – из полутора тысяч марширующих на нем осталось человек 100. Причем половина – это организаторы, т.е. нацкорпусята и свободовцы, а половина – журналисты. Прочитав с кулаком на груди т.н. молитву украинского националиста и затушив факелы в грязной луже около палаток протестущих ФОПовцев, они рассосались по близлежащим туалетам. Что же, у героев тоже есть физиологические потребности.

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