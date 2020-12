Марс, мы идём? Первый шаг США обернулся громким провалом. Наблюдатели лишились дара речи

"Марс, мы идём!" - написал у себя в Twitter глава SpaceX Илон Маск, отреагировав на испытания прототипа корабля Starship.

Буквально за час до этого твита он поблагодарил в другом сообщении Южный Техас за поддержку, а испытания корабля назвал "воротами на Марс".

Впрочем, сами испытания обернулись первым грандиозным провалом США на пути по завоеванию Марса. При посадке корабль взорвался. Однако, судя по твитам Маска, испытания он всё же посчитал успешно пройденными.

Под постом главы SpaceX было опубликовано видео испытаний одним из интернет-пользователей. На записи хорошо видно и слышно, как за кадром наблюдатели подбадривают корабль при посадке, а едва раздаётся взрыв, буквально теряют дар речи.

"О-о-о-о… А-а-а-а", - только и слышно со стороны зрителей после того, как нарастает гул от взрыва.

