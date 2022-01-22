Мародёрам всё простили? В Казахстане отпустили треть задержанных во время беспорядков

Власти Казахстана освободили треть всех задержанных во время январских беспорядков. Почему Нур-Султан решил простить мародёрам погромы?

Правоохранительные органы Казахстана задержали и арестовали в ходе массовых беспорядков 3314 человек, 1884 подозреваемых уже подали ходатайство о смягчении наказания. В результате 1083 человека были освобождены, а 490 получили предупреждение вместо штрафа. Об этом в субботу на совещании с президентом заявил Генеральный прокурор Казахстана Гизат Нурдаулетов.

Таким образом получается, что примерно треть всех задержанных оказалась на свободе. И это при том, что, по словам министра внутренних дел Ерлана Тургумбаева, оружия у мародёров было настолько много, что операция по его изъятию продолжается по сей день.

Правоохранители возбудили 1822 уголовных дела по статьям о терроризме, убийстве, нападении на представителей власти, хулиганстве и нападении на здания госорганов. Из них 116 дел было передано спецпрокурорам.

Президент Касым-Жомарт Токаев призвал чиновников проводить расследование максимально открыто для общества.

Нельзя допустить, чтобы общество формировало своё мнение о произошедших событиях на основании домыслов и инсинуаций. Граждане должны видеть, что власти обеспечивают прозрачность и законность,

- цитирует слова главы государства пресс-служба администрации президента.

Ранее Токаев призвал суды смягчать приговоры мародёрам, если их преступления не имеют отягчающих обстоятельств. Эксперты полагают, что власти боятся вызвать гнев родственников задержанных, учитывая, что в стране люди живут огромными семьями-кланами. Кроме того, часть задержанных может иметь связи со спецслужбами.