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Мародёрам всё простили? В Казахстане отпустили треть задержанных во время беспорядков
22 января 2022, 20:05 • 54 • Политика
Власти Казахстана освободили треть всех задержанных во время январских беспорядков. Почему Нур-Султан решил простить мародёрам погромы?
Правоохранительные органы Казахстана задержали и арестовали в ходе массовых беспорядков 3314 человек, 1884 подозреваемых уже подали ходатайство о смягчении наказания. В результате 1083 человека были освобождены, а 490 получили предупреждение вместо штрафа. Об этом в субботу на совещании с президентом заявил Генеральный прокурор Казахстана Гизат Нурдаулетов.
Таким образом получается, что примерно треть всех задержанных оказалась на свободе. И это при том, что, по словам министра внутренних дел Ерлана Тургумбаева, оружия у мародёров было настолько много, что операция по его изъятию продолжается по сей день.
Правоохранители возбудили 1822 уголовных дела по статьям о терроризме, убийстве, нападении на представителей власти, хулиганстве и нападении на здания госорганов. Из них 116 дел было передано спецпрокурорам.
Президент Касым-Жомарт Токаев призвал чиновников проводить расследование максимально открыто для общества.
- цитирует слова главы государства пресс-служба администрации президента.
Ранее Токаев призвал суды смягчать приговоры мародёрам, если их преступления не имеют отягчающих обстоятельств. Эксперты полагают, что власти боятся вызвать гнев родственников задержанных, учитывая, что в стране люди живут огромными семьями-кланами. Кроме того, часть задержанных может иметь связи со спецслужбами.
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