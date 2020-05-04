Мародеров не переделать... • 41 • Украина

Можно ли переделать тех, кто за все шесть лет в украинской армии активно воровал, наживаясь на этом, думаю нет... Это сегодня на Украине бесполезно, коррупцией страна пронизана насквозь от самых низших украинских чинов, до высшего руководства генштаба ВСУ...



Кто поддерживает украинский режим и его вооруженный конфликт на Донбассе? Великобритания, Канада, страны Прибалтики... Эти страны активно оказывают военную помощь Украине. Помощь в виде инструкторов, снайперов, оружия, экипировки и конечно же финансов... Однако эти страны хотят и инспектировать, куда же идет вся помощь от них... целенаправленно ли расходуются финансовые вливания на военные нужды? И что же эти инспекторы обнаруживают - множественные факты хищений имущества, предоставленных в качестве военной помощи, денежных средств...



Великобритания фактически является вторым после США партнером Украины в сфере военного сотрудничества. Начиная с февраля 2015 года эта страна положила начало инструкторской миссии "Орбитал", направленной на повышение боеготовности ВСУ и которая была продолжена до марта 2023 года. Ежегодно Великобритания предоставляет Украине военную помощь на сумму 10 млн. фунтов стерлингов. Однако куда уходят эти миллионы фунтов стерлингов, англичане так и не могут найти...



Военное сотрудничество Канады с Украиной началось еще после провозглашения Независимости. Уже с 1991 года канадцы начали посылать тренировочные миссии в Украину и отправляли людей в Канаду, чтобы они проходили военное обучение. Они принимали активное участие в тренировках на Яворивском полигоне. Готовили боевиков для майдана. А с 2015 года увеличили количество канадских военнослужащих в тренировочных миссиях до 200 человек.



Литва, Латвия, Эстония, так же присылает своих снайперов, инструкторов и финансовую помощь Украине...



Финансовая помощь от этих стран, успешно оседает в карманах высшего украинского командования... Откуда, по вашему, у Гелетея, шикарный дом в Англии? А если внимательно покопаться в биографии и финансовых затратах всего генштаба Украины, то можно найти дома и виллы у каждого из них...



Воровство в более низших военных структурах - это в основном воровство уже военной помощи в виде патронов, снарядов, винтовок, беспилотников и другого... Тут уже идет воровство - "кто, что успеет урвать"...существует множество вариаций, позволяющих превращать бедную армию в сытую кормушку...



В украинской для учений солдатам можно выделить 1000 патронов, а в документы занести 1500. Списать для утилизации или переделки в макеты 20 пистолетов, а по факту отдать только 15. Списание – это вообще золотое дно. В утиль прямо со складов идут новые комплекты белья, бытовая техника, инструменты для ремонта и другие вещи, имеющие на "гражданке" цену.



Если обычный прапорщик, допущенный к военным складам, может обеспечить свою семью трусами, носками и сапогами, то высшие чины могут получить в свое распоряжение бронемашины и танки. Еще пригодная к эксплуатации техника объявляется старой, с нее снимают вооружение и продают в качестве тягачей для нужд населения.



Украинская армия – это государство в государстве и зеркало государства. Если в стране процветает коррупция и воровство, там происходит то же самое...



И когда все это видят иностранные инспекторы, они хватаются, в общем-то, за голову... однако продолжают помогать, не смотря ни на что... ведь они же жертвуют не свои деньги, а деньги своих налогоплательщиков... причем можно предположить, что и сами имеют хороший навар...



Можно ли переделать тех, кто за все шесть лет в украинской армии активно воровал, наживаясь на этом, думаю нет... Это сегодня на Украине бесполезно, коррупцией страна пронизана насквозь от самых низших украинских чинов, до высшего руководства генштаба ВСУ...Кто поддерживает украинский режим и его вооруженный конфликт на Донбассе? Великобритания, Канада, страны Прибалтики... Эти страны активно оказывают военную помощь Украине. Помощь в виде инструкторов, снайперов, оружия, экипировки и конечно же финансов... Однако эти страны хотят и инспектировать, куда же идет вся помощь от них... целенаправленно ли расходуются финансовые вливания на военные нужды? И что же эти инспекторы обнаруживают - множественные факты хищений имущества, предоставленных в качестве военной помощи, денежных средств...Великобритания фактически является вторым после США партнером Украины в сфере военного сотрудничества. Начиная с февраля 2015 года эта страна положила начало инструкторской миссии "Орбитал", направленной на повышение боеготовности ВСУ и которая была продолжена до марта 2023 года. Ежегодно Великобритания предоставляет Украине военную помощь на сумму 10 млн. фунтов стерлингов. Однако куда уходят эти миллионы фунтов стерлингов, англичане так и не могут найти...Военное сотрудничество Канады с Украиной началось еще после провозглашения Независимости. Уже с 1991 года канадцы начали посылать тренировочные миссии в Украину и отправляли людей в Канаду, чтобы они проходили военное обучение. Они принимали активное участие в тренировках на Яворивском полигоне. Готовили боевиков для майдана. А с 2015 года увеличили количество канадских военнослужащих в тренировочных миссиях до 200 человек.Литва, Латвия, Эстония, так же присылает своих снайперов, инструкторов и финансовую помощь Украине...Финансовая помощь от этих стран, успешно оседает в карманах высшего украинского командования... Откуда, по вашему, у Гелетея, шикарный дом в Англии? А если внимательно покопаться в биографии и финансовых затратах всего генштаба Украины, то можно найти дома и виллы у каждого из них...Воровство в более низших военных структурах - это в основном воровство уже военной помощи в виде патронов, снарядов, винтовок, беспилотников и другого... Тут уже идет воровство - "кто, что успеет урвать"...существует множество вариаций, позволяющих превращать бедную армию в сытую кормушку...В украинской для учений солдатам можно выделить 1000 патронов, а в документы занести 1500. Списать для утилизации или переделки в макеты 20 пистолетов, а по факту отдать только 15. Списание – это вообще золотое дно. В утиль прямо со складов идут новые комплекты белья, бытовая техника, инструменты для ремонта и другие вещи, имеющие на "гражданке" цену.Если обычный прапорщик, допущенный к военным складам, может обеспечить свою семью трусами, носками и сапогами, то высшие чины могут получить в свое распоряжение бронемашины и танки. Еще пригодная к эксплуатации техника объявляется старой, с нее снимают вооружение и продают в качестве тягачей для нужд населения.Украинская армия – это государство в государстве и зеркало государства. Если в стране процветает коррупция и воровство, там происходит то же самое...И когда все это видят иностранные инспекторы, они хватаются, в общем-то, за голову... однако продолжают помогать, не смотря ни на что... ведь они же жертвуют не свои деньги, а деньги своих налогоплательщиков... причем можно предположить, что и сами имеют хороший навар... Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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