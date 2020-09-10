Марочный товар: что еще подвергнут идентификации в ближайшее время

Маркировка товаров — действенный инструмент в борьбе с контрафактом. При этом одна из сфер, где необходимо расширять идентификацию, — это рынок алкогольной продукции, поскольку доля подделок здесь достигает 30%. Об этом «Известиям» заявили политики и эксперты по итогам прошедшего 9 сентября совещания президента с членами правительства, на котором было объявлено о планах кабмина увеличивать список маркируемых товаров. В частности, в него должно войти пиво, а в будущем и другая алкогольная продукция. Также на мероприятии, которое прошло в режиме видеоконференции, обсуждалось развитие внутреннего туризма. Владимир Путин призвал улучшать инфраструктуру не только в традиционных для отдыха регионах, но и в «диких местах». По мнению экспертов, сфера гостеприимства и вовсе должна стать одним из приоритетных направлений развития экономики страны.

Поддельный сектор

Сейчас в РФ обязательной маркировке подлежат меховые изделия, лекарства, табачная продукция и обувь. До конца 2020 года станет обязательной идентификация фототоваров, шин и парфюмерии, а с января 2021-го — молочная продукция и изделия легпрома. По мнению главы Минпромторга Дениса Мантурова, запущенный процесс уже привел к существенному экономическому и социальному эффекту в России. В частности, властям удалось выявить «черных фармацевтов», которые в столице торговали льготными препаратами для терапии ВИЧ и онкологических заболеваний, предназначенными пациентам других регионов, сообщил во время совещания министр.

Кроме того, маркировка товаров способствовала выходу из тени многих компаний. К примеру, на табачном рынке внезапно появились сразу 10 новых производителей. Доля нелегальной продукции на этом рынке за год снизилась с 15,5 до 10,5%. При этом поступления в бюджет от акцизных сборов за семь месяцев 2020 года увеличились на 54 млрд рублей, уточнил министр. По мнению премьера Михаила Мишустина, сейчас важно не останавливаться, а дальше двигаться в расширении номенклатуры маркируемых товаров. В частности, Минпромторг предлагает начать маркировку пива, а затем распространить ее и на другие виды алкоголя.

— Одна из сфер, где необходимо расширять маркировку, — это рынок алкогольной продукции, поскольку доля контрафакта здесь слишком высока — порядка 30%. Отсюда и «эпидемии» алкогольных отравлений по всей стране. За последние пять лет у нас было зарегистрировано почти 300 тыс. случаев острых отравлений спиртосодержащей продукцией, четверть из них — с летальным исходом, — заявил «Известиям» депутат Госдумы Виктор Зубарев.

Как позже выяснилось, производители пива не поддержали предложение о маркировке — это неизбежно приведет к росту цен на полке и станет для индустрии вторым акцизом, заявили СМИ участники рынка.

По мнению директора Института развития правового общества Дарьи Гладыш маркировка товаров — действенный инструмент в борьбе с контрафактом.

— Доля подделок в некоторых отраслях очень высока. Взять хотя бы сферу игрушек, по предварительным итогам 2020 года 46% товаров — контрафактные «реплики», нередко опасные для здоровья детей. Поэтому расширение категорий товаров для обязательной маркировки — шаг вполне логичный и соответствующий мировым трендам, — отметила в беседе с «Известиями» эксперт.

Минпромторг также рассчитывает, что в 2021-м начнется обязательная маркировка питьевой упакованной воды, сообщил Денис Мантуров. По инициативе Совета Федерации с 1 апреля этого года был запущен эксперимент по идентификации этого вида продукции. Но не все относятся к идее с таким энтузиазмом. В Союзе производителей безалкогольных напитков и минеральных вод «Известиям» сказали, что позиция организации и индустрии в целом остается отрицательной — до сих пор нет обоснования целесообразности введения такой маркировки для бутилированной воды.

— В сложившейся экономической обстановке и в условиях распространения новой коронавирусной инфекции старт эксперимента необходимо отложить до момента стабилизации, — заявил представитель союза. — Обязательную идентификацию бутилированной воды следует вводить лишь после оценки итогов добровольного эксперимента.

Дикий туризм

Помимо основной темы совещания, президент обсудил с кабмином и другие вопросы. Одним из них стало развитие внутреннего туризма, интерес к которому стремительно растет на фоне закрытия границ с большинством стран мира. Владимир Путин призвал и дальше развивать инфраструктуру, особенно в «диких местах».

— Вы сказали, что туризм связан со здоровым образом жизни. Надеюсь, что так оно и есть. Но для того, чтобы это было действительно всегда так, нужно развивать инфраструктуру, чтобы люди, приезжая в какие-то относительно дикие места, где есть природа, чтобы это было комфортно, надежно, безопасно и чтобы там было чем заниматься, — отреагировал президент на доклад вице-премьера Дмитрия Чернышенко.

Внутренний въездной туризм должен стать одним из приоритетных направлений развития экономики страны, заявил «Известиям» член генсовета «Деловой России» Владимир Прохоров. По его словам, граждане предпочитают отдых на Черноморском побережье лишь потому, что там создана необходимая туристическая инфраструктура: есть маршруты, гостиницы, кафе. В конце концов, туда просто добраться. К сожалению, такого нельзя сказать об отдыхе, например, в Карелии, на Камчатке и даже Байкале, подчеркнул он.

— В стране есть все ресурсы, чтобы развивать это направление, а принципы государственно-частного партнерства позволяют это сделать без существенных вливаний государственных денег. Во всём мире популярны такие направления, как сельский, промышленный, индустриальный туризм. Тот же сельский туризм в ряде российских регионов может выступить настоящим драйвером экономики. В ряде европейских стран именно этот сектор приносит порядка 20–30% общего дохода туриндустрии. Но без развитой инфраструктуры, к сожалению, массово туристов не привлечь, — подытожил Владимир Прохоров.

В сентябре на правительственной комиссии будет рассмотрен паспорт нацпроекта по туризму. Этот документ должен серьезно улучшить ситуацию в отрасли. При этом власти перед собой ставят весьма амбициозные задачи: получить трехкратный рост количества поездок граждан по России, повысить число рабочих мест в отрасли до 5,6 млн человек, добиться трехкратного увеличения вклада в ВВП от туризма, пояснил Дмитрий Чернышенко.

Между тем вице-премьер также предложил как минимум до конца года продлить программу кэшбэка, которая предполагает возврат гражданам часть средств, потраченных на путешествия по России. По его словам, на каждый рубль средств из федерального бюджета, которые были использованы на стимулирование внутреннего туризма, дополнительно было привлечено около семи рублей.

— Такой хороший мультипликатор, деньги пошли в регионы, — констатировал вице-премьер.

Обсудили на заседании и приближающийся отопительный сезон. По словам министра энергетики Александра Новака, 91% объектов электроэнергетики уже готов к прохождению осенне-зимнего периода. В целом подготовка к отопительному сезону в стране идет опережающими темпами по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, заявил министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев.

Большое внимание на совещании было уделено и вопросам цифровизации. Так, по словам Дмитрия Чернышенко, к концу 2022 года все государственные сервисы планируется перевести на единый портал госуслуг. Правительство также готово обеспечить пользователей портала электронной подписью, правда, для этого необходимо внести изменения в законодательную базу. При этом сейчас учетную запись на «Госуслугах» имеют 75 млн человек.

Международный авторитет

В среду Владимир Путин также в режиме видеоконференции провел встречу с министрами иностранных дел государств — членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), которые прибыли в Москву по случаю очередного заседания Совета руководителей внешнеполитических ведомств. Президент подчеркнул: на фоне глобальной пандемии COVID-19 российское председательство постаралось сделать всё необходимое для того, чтобы ШОС продолжала эффективно работать. По его словам, особого внимания со стороны организации по-прежнему требует ситуация в сфере безопасности в Евразии и сопредельных регионах. В частности, остается напряженной обстановка в Афганистане, не утихают конфликты на Ближнем Востоке и севере Африки. Кроме того, серьезную угрозу представляет терроризм, растет незаконный оборот наркотиков, оргпреступность и киберпреступность, продолжил Владимир Путин.

— Между тем отрадно, что растет интерес к совместной работе с ШОС у других стран и международных структур. Мы с вами получили 16 заявок на вступление в нашу организацию в качестве государств-членов, получение статуса наблюдателя или партнера по диалогу. Это является подтверждением того, каким авторитетом пользуется наша организация в мире, — добавил российский лидер.

Владимир Путин также сообщил участникам встречи, что проведение саммита ШОС планируется в ноябре в видеоформате.