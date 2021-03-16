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Марков: Совет Европы разгонят в случае потери России

16 марта 2021, 01:20  •  73 • Политика
Совет Европы разгонят в случае потери России, считает политолог Сергей Марков. Дело в том, что бюрократическая организация окажется ненужной.
Россия не намерена выходить из состава Совета Европы, но может заставить понервничать другие страны. Об этом изданию "ПолитЭксперт" заявил гендиректор Института политических исследований Сергей Марков.
В рамках СЕ осуществляется международное сотрудничество по ряду важных направлений. Выход Москвы из состава организации будет означать, что она также выходит из частичных соглашений и основных конвенций.
Марков отметил, что гражданам России выгодно участие страны в деятельности Совета Европы. Речь идёт о "зелёной карте" при использовании автомобилей, переводах пенсии в случае проживания за границей, признании дипломов и так далее.
"Есть сотни параметров, учитывая которые России выгодно находиться в СЕ. Так что Москве не хотелось бы оттуда выходить", - пояснил эксперт.
На базе Совета Европы проводятся многие двусторонние встречи, что позволяет дипломатам экономить время и деньги. Были и проблемы - российская делегация подверглась дискредитации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) и была лишена права голоса. В ответ Москва перестала платить взносы.
Несмотря на это, некоторые страны Европы продолжают использовать ПАСЕ для давления на Россию, которую они хотят "перевоспитать". Согласно прогнозу Маркова, если Россия покинет Совет Европы, то уже через несколько лет Евросоюз распустит ненужную бюрократическую структуру.
"Нам не выгодно уходить из СЕ, но нам очень выгодно шантажировать СЕ возможностью своего ухода. И это - правильный и необходимый шаг", - уверен он.
Как ранее заявил председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв, сценарий очередной заморозки членства России нельзя сбрасывать со счетов, если будут нарастать разногласия с европейскими коллегами. При этом диалог с самим Советом Европы продвигается куда лучше.
"Парламентская ассамблея Совета Европы... превратилась в площадку для сведения межгосударственных счётов", - цитирует слова сенатора РИА ФАН.

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