Марков назвал виновника вероятной войны между Белоруссией и Украиной

Фото: Alexandr Gusev/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com

Киевский режим стал площадкой для провокаций в адрес Минска

Военный конфликт между Белоруссией и Украиной вполне возможен, а виновников его станет коллективный Запад. С таким мнением выступил политолог Сергей Марков в издании "Newinform".

Он напомнил, что в недавнем сговоре против белорусского президента Александра Лукашенко принимали участие украинские неонацисты. В случае успеха последующего подобного мятежа и ликвидации бацьки, между Минском и Киевом может начаться военное столкновение, прогнозирует специалист.

"Украина является полуколонией стран НАТО. Ее внешнее управление осуществляют спецслужбы США, Британии, Канады и Польши", – уверен Марков.

По его словам, именно эти западные силовые структуры являются организаторами госпереворота в Белоруссии, который попытались осуществить руками местной оппозиции в августе прошлого года. Они пытаются установить в Республике свой "марионеточный режим". В данных условиях постмайданная Незалежная служит площадкой для провокаций в отношении Белоруссии, резюмировал эксперт.

Накануне Лукашенко во время заседания Совета безопасности сокрушался, что против властей страны действуют опытные западные спецслужбы, в отличие от них, местные силовики выглядят еще младенцами.

В середине апреля КГБ Республики совместно с ФСБ России задержали в Москве группу людей, которые, по данным белорусской разведки, планировали покушение на бацьку, его детей, а также госпереворот в Белоруссии.

