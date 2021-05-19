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Марков назвал виновника вероятной войны между Белоруссией и Украиной

19 мая 2021, 18:20  •  153 • Политика
Фото: Alexandr Gusev/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Киевский режим стал площадкой для провокаций в адрес Минска
Военный конфликт между Белоруссией и Украиной вполне возможен, а виновников его станет коллективный Запад. С таким мнением выступил политолог Сергей Марков в издании "Newinform".
Он напомнил, что в недавнем сговоре против белорусского президента Александра Лукашенко принимали участие украинские неонацисты. В случае успеха последующего подобного мятежа и ликвидации бацьки, между Минском и Киевом может начаться военное столкновение, прогнозирует специалист.
"Украина является полуколонией стран НАТО. Ее внешнее управление осуществляют спецслужбы США, Британии, Канады и Польши", – уверен Марков.
По его словам, именно эти западные силовые структуры являются организаторами госпереворота в Белоруссии, который попытались осуществить руками местной оппозиции в августе прошлого года. Они пытаются установить в Республике свой "марионеточный режим". В данных условиях постмайданная Незалежная служит площадкой для провокаций в отношении Белоруссии, резюмировал эксперт.
Накануне Лукашенко во время заседания Совета безопасности сокрушался, что против властей страны действуют опытные западные спецслужбы, в отличие от них, местные силовики выглядят еще младенцами.
В середине апреля КГБ Республики совместно с ФСБ России задержали в Москве группу людей, которые, по данным белорусской разведки, планировали покушение на бацьку, его детей, а также госпереворот в Белоруссии.

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