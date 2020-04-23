Марков назвал действующую украинскую власть «оскорблением европейской цивилизации»

Украинская власть не в состоянии принимать самостоятельные решения, все, что она делает — это выполняет распоряжения американских спецслужб, силой которых правящая клика удерживается на своем месте. Об этом в интервью Федеральному агентству новостей заявил директор Института политических исследований Сергей Марков.

Таким образом собеседник ФАН отреагировал на блокировку Украиной российской резолюции в Генассамблее ООН, направленную на улучшение международного сотрудничества в деле борьбы с коронавирусом. По словам главы украинского МИД Дмитрия Кулебы, РФ попыталась «под прикрытием борьбы с пандемией COVID-19 размыть санкционный режим» документом, наполненным, по его словам, некой «манипулятивной сутью».

Однако Марков не считает, что украинская делегация в ООН руководствовалась чувством обиды или мести по отношению к нашей стране — она попросту выполняла приказ своих западных кураторов, которые ее руками вредят России, а заодно и общемировой борьбе с пандемией.

«Украина не имеет законного правительства, — заявил политолог. — У нее во главе стоит марионеточная хунта, назначаемая спецслужбами США и Великобритании. Ее цель — нанесение максимального урона Российской Федерации любой ценой. И если она ослушается своего начальства, это будет все равно что невыполнение сержантом приказа капитана».

По словам эксперта, у Украины в принципе не может быть каких-либо личных обид или претензий к РФ.

«Давайте представим ситуацию: солдат ВСУ стреляет по мирному городу в Донбассе, например, по Горловке. У него что, есть какие-то личные счеты с его жителями? Обиды на тех, кого он убивает и ранит? Да нет же, он просто выполняет приказ! Точно так же и здесь», — привел пример собеседник ФАН.

Марков убежден, что руководство Украины ни в коем случае нельзя рассматривать как правительство в истинном смысле этого слова.

«Это марионеточный, управляемый извне оккупационный режим, — объяснил политолог. — И он сам по себе не уйдет. Такие политические конструкции можно убрать, только свергнув их силой. Другое дело, что в XXI веке эта сила может быть не только военной, но и политической — однако в любом случае посредством выборов хунту с занимаемых постов не снять».

Более того, эксперт назвал уже существующие предпосылки для народного восстания на Украине, которое в состоянии снести марионеточное правительство в Киеве.