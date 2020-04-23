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Марков назвал действующую украинскую власть «оскорблением европейской цивилизации»
23 апреля 2020, 03:10 • 75 • Украина
Украинская власть не в состоянии принимать самостоятельные решения, все, что она делает — это выполняет распоряжения американских спецслужб, силой которых правящая клика удерживается на своем месте. Об этом в интервью Федеральному агентству новостей заявил директор Института политических исследований Сергей Марков.
Таким образом собеседник ФАН отреагировал на блокировку Украиной российской резолюции в Генассамблее ООН, направленную на улучшение международного сотрудничества в деле борьбы с коронавирусом. По словам главы украинского МИД Дмитрия Кулебы, РФ попыталась «под прикрытием борьбы с пандемией COVID-19 размыть санкционный режим» документом, наполненным, по его словам, некой «манипулятивной сутью».
Однако Марков не считает, что украинская делегация в ООН руководствовалась чувством обиды или мести по отношению к нашей стране — она попросту выполняла приказ своих западных кураторов, которые ее руками вредят России, а заодно и общемировой борьбе с пандемией.
По словам эксперта, у Украины в принципе не может быть каких-либо личных обид или претензий к РФ.
Марков убежден, что руководство Украины ни в коем случае нельзя рассматривать как правительство в истинном смысле этого слова.
Более того, эксперт назвал уже существующие предпосылки для народного восстания на Украине, которое в состоянии снести марионеточное правительство в Киеве.
Автор: Игнат Старцев
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