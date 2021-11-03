Маркер внештатного советника: Зачем Зеленскому нужен Ярош в ВСУ • 17 • Украина

Назначение Яроша советником главкома ВСУ Залужного достаточно ясно показывает, какой курс намерен и далее проводить Зеленский в отношении вопросов войны на Донбассе и коллаборации с неонацистскими формированиями.



У данного назначения есть ряд подтекстов. Для начала стоит вспомнить, что глава неонацистской организации «Правый сектор» до государственного переворота 2014 года находился на подписке у СБУ и крутился в окружении олигарха Коломойского, который позднее оказывал «Правому Сектору» и Ярошу финансовую подпитку. В конце 2014-начале 2015 года Коломойский активно двигал Яроша на пост главы Генштаба ВСУ, для чего задействовал подконтрольные СМИ, ведя кампанию по дискредитации Муженко, который был человеком Порошенко. Замена Муженко на Яроша рассматривалась Коломойским как способ установить контроль над ВСУ и лишить Порошенко одного из силовых инструментов, а также как возможность зарабатывать на войне в Донбассе.



Но так как Коломойский войну с Порошенко проиграл, то и Ярош не получил каких-либо значимых постов. В тот же период, с сокращением финансирования по линии Коломойского, значительная часть нацистов из «Правого Сектора» мигрировала в другие неонацистские формирования, вроде того же «Азова». Сам Ярош уже осенью 2015 года на фоне сокращения численности организации и обвинений в связях с олигархами официально ушел с поста главы «Правого Сектора».



В дальнейшем Ярош периодически всплывал в СМИ с пустыми угрозами «майдана батальонов в Киеве», «похода батальонов с Донбасса на Киев», «проведения референдума о недоверии к власти Порошенко» и «продолжения национальной революции». В силу ограниченных ресурсов все это оставалось пустой риторикой и популизмом, так как уже к исходу 2015-го года все неонацистские формирования были поставлены под контроль администрации Порошенко, СБУ, ГУР МОУ, МВД и НГУ и фактически находились на довольствии, что исключало возможность каких-то самовольных майданов (тем более, майданов без разрешения США).



В силу этого влияние «Правого сектора» среди украинских неонацистов ослабевало, а на местных выборах 2015 года нацики из «Правого Сектора» шли уже не самостоятельно, а от «Свободы» Тягнибока, что однозначно воспринималось, как отказ от претензий на лидерство «Правого Сектора» среди праворадикалов. Впрочем, сами выборы наглядно показали, что этот электорат сам по себе не очень велик и весомое значение он имеет лишь благодаря государственной поддержке. Эта поддержка существовала при Порошенко. Существует она и при Зеленском, который сохраняет курс на организационную и идеологическую интеграцию неонацистских формирований и организаций в государственные структуры Украины.



Таким образом, попытки Коломойского и подконтрольных ему СМИ в 2014-2015 годах слепить из Яроша «респектабельного украинского националиста» потерпели неудачу. Из-за поражения Коломойского произошла ремаргинализация Яроша, который оказался не особо нужен Порошенко.



Ситуация начала меняться в 2019-м году, когда к власти привели Зеленского, которого финансировал Коломойский. Ярош снова активно появился в медиаполе, а главой Генштаба ВСУ вместо Муженко стал другой человек Коломойского – Хомчак (ответственный за разгром ВСУ под Иловайском, где он прятался в кустах). Фактически, произошел небольшой реванш, когда ставленников Порошенко системно убирали и расставляли там людей, связанных с Коломойским. В 2021 году дошла очередь и до Яроша, которого снова вытащили из чулана, отмыли и представили «эффективным советником» при главкоме ВСУ, что лишний раз подчеркивает уровень влияния олигарха Коломойского на кадровые вопросы в окружении Зеленского.



Сам Ярош призван решить вполне утилитарные задачи, показывая украинским нацикам, что Зеленский будет продолжать курс на «войну с Россией» и «не зрадит национально-свидомую революцию», снижая градус давления справа, которое беспокоит Коломойского и Зеленского в свете давления с Запада и спонсируемых Порошенко митингов нацистов против Зеленского. В окружении Зеленского есть опасения, что Порошенко спровоцирует выступления нацистов с целью свержения Зеленского, а США закроют на это глаза. Поэтому ведется работа по задабриванию неонацистов. Мол, «вот, посмотрите, мы целого Яроша назначали, он ваш, значит и мы ваши, мы вам вообще не враги».



Само же назначение наглядно показывает, что какой-либо «нормализации» властей на Украине ожидать не стоит, как и ранее, они намерены использовать неонацистов для ведения войны на Донбассе и подавления инакомыслящих. США и «цивилизованный Запад», разумеется, будут, как и ранее, закрывать на это глаза, так как сама практика использования неонацистов против России восходит своими корнями к годам прошлой Холодной войны, когда США всячески поддерживали бывших нацистов и коллаборационистов из Восточной Европы, которые рассматривались как инструмент борьбы с СССР. Разница лишь в том, что тогда организация процесса осуществлялась на территории США, а теперь уже на контролируемых США территориях прибалтийских лимитрофов и Украины.



Само собой, в свете подобного решения кадровых вопросов не стоит ожидать каких-либо подвижек и в отношении продолжения боевых действий на Донбассе, наоборот, эскалационная риторика будет нарастать параллельно с эскалацией на линии фронта, а Ярош будет выступать одним из спикеров (теперь уже официальных), призывающих к нападению на ДНР и ЛНР и к войне с Россией. Это вполне понятный и осознанный ход окружения Зеленского, которому, в силу нарастающего давления со стороны США и роста внутренней напряженности, требуется раскручивать тему войны на Донбассе, особенно в условиях, когда в Москве с Зеленским просто отказываются разговаривать, списав его в утиль.



Поэтому нет ничего удивительного в том, что «президент мира» с продолжающим падать рейтингом вместо решения проблемы войны на Донбассе всячески пытается быть большим русофобом, чем Порошенко, так же как Порошенко использует войну на Донбассе для решения внутриполитических проблем и открыто сотрудничает с интегрированными в государственные структуры неонацистами.



Вполне понятно, что в свете этого перспективы встречи Зеленского и Путина, а также новых переговоров в Нормандском формате стремятся к нулю. Вместо этого «вот вам Ярош». Вполне себе яркий маркер дающий понимание, что масштабное кровопускание на Украине еще только предстоит.

Назначение Яроша советником главкома ВСУ Залужного достаточно ясно показывает, какой курс намерен и далее проводить Зеленский в отношении вопросов войны на Донбассе и коллаборации с неонацистскими формированиями.У данного назначения есть ряд подтекстов. Для начала стоит вспомнить, что глава неонацистской организации «Правый сектор» до государственного переворота 2014 года находился на подписке у СБУ и крутился в окружении олигарха Коломойского, который позднее оказывал «Правому Сектору» и Ярошу финансовую подпитку. В конце 2014-начале 2015 года Коломойский активно двигал Яроша на пост главы Генштаба ВСУ, для чего задействовал подконтрольные СМИ, ведя кампанию по дискредитации Муженко, который был человеком Порошенко. Замена Муженко на Яроша рассматривалась Коломойским как способ установить контроль над ВСУ и лишить Порошенко одного из силовых инструментов, а также как возможность зарабатывать на войне в Донбассе.Но так как Коломойский войну с Порошенко проиграл, то и Ярош не получил каких-либо значимых постов. В тот же период, с сокращением финансирования по линии Коломойского, значительная часть нацистов из «Правого Сектора» мигрировала в другие неонацистские формирования, вроде того же «Азова». Сам Ярош уже осенью 2015 года на фоне сокращения численности организации и обвинений в связях с олигархами официально ушел с поста главы «Правого Сектора».В дальнейшем Ярош периодически всплывал в СМИ с пустыми угрозами «майдана батальонов в Киеве», «похода батальонов с Донбасса на Киев», «проведения референдума о недоверии к власти Порошенко» и «продолжения национальной революции». В силу ограниченных ресурсов все это оставалось пустой риторикой и популизмом, так как уже к исходу 2015-го года все неонацистские формирования были поставлены под контроль администрации Порошенко, СБУ, ГУР МОУ, МВД и НГУ и фактически находились на довольствии, что исключало возможность каких-то самовольных майданов (тем более, майданов без разрешения США).В силу этого влияние «Правого сектора» среди украинских неонацистов ослабевало, а на местных выборах 2015 года нацики из «Правого Сектора» шли уже не самостоятельно, а от «Свободы» Тягнибока, что однозначно воспринималось, как отказ от претензий на лидерство «Правого Сектора» среди праворадикалов. Впрочем, сами выборы наглядно показали, что этот электорат сам по себе не очень велик и весомое значение он имеет лишь благодаря государственной поддержке. Эта поддержка существовала при Порошенко. Существует она и при Зеленском, который сохраняет курс на организационную и идеологическую интеграцию неонацистских формирований и организаций в государственные структуры Украины.Таким образом, попытки Коломойского и подконтрольных ему СМИ в 2014-2015 годах слепить из Яроша «респектабельного украинского националиста» потерпели неудачу. Из-за поражения Коломойского произошла ремаргинализация Яроша, который оказался не особо нужен Порошенко.Ситуация начала меняться в 2019-м году, когда к власти привели Зеленского, которого финансировал Коломойский. Ярош снова активно появился в медиаполе, а главой Генштаба ВСУ вместо Муженко стал другой человек Коломойского – Хомчак (ответственный за разгром ВСУ под Иловайском, где он прятался в кустах). Фактически, произошел небольшой реванш, когда ставленников Порошенко системно убирали и расставляли там людей, связанных с Коломойским. В 2021 году дошла очередь и до Яроша, которого снова вытащили из чулана, отмыли и представили «эффективным советником» при главкоме ВСУ, что лишний раз подчеркивает уровень влияния олигарха Коломойского на кадровые вопросы в окружении Зеленского.Сам Ярош призван решить вполне утилитарные задачи, показывая украинским нацикам, что Зеленский будет продолжать курс на «войну с Россией» и «не зрадит национально-свидомую революцию», снижая градус давления справа, которое беспокоит Коломойского и Зеленского в свете давления с Запада и спонсируемых Порошенко митингов нацистов против Зеленского. В окружении Зеленского есть опасения, что Порошенко спровоцирует выступления нацистов с целью свержения Зеленского, а США закроют на это глаза. Поэтому ведется работа по задабриванию неонацистов. Мол, «вот, посмотрите, мы целого Яроша назначали, он ваш, значит и мы ваши, мы вам вообще не враги».Само же назначение наглядно показывает, что какой-либо «нормализации» властей на Украине ожидать не стоит, как и ранее, они намерены использовать неонацистов для ведения войны на Донбассе и подавления инакомыслящих. США и «цивилизованный Запад», разумеется, будут, как и ранее, закрывать на это глаза, так как сама практика использования неонацистов против России восходит своими корнями к годам прошлой Холодной войны, когда США всячески поддерживали бывших нацистов и коллаборационистов из Восточной Европы, которые рассматривались как инструмент борьбы с СССР. Разница лишь в том, что тогда организация процесса осуществлялась на территории США, а теперь уже на контролируемых США территориях прибалтийских лимитрофов и Украины.Само собой, в свете подобного решения кадровых вопросов не стоит ожидать каких-либо подвижек и в отношении продолжения боевых действий на Донбассе, наоборот, эскалационная риторика будет нарастать параллельно с эскалацией на линии фронта, а Ярош будет выступать одним из спикеров (теперь уже официальных), призывающих к нападению на ДНР и ЛНР и к войне с Россией. Это вполне понятный и осознанный ход окружения Зеленского, которому, в силу нарастающего давления со стороны США и роста внутренней напряженности, требуется раскручивать тему войны на Донбассе, особенно в условиях, когда в Москве с Зеленским просто отказываются разговаривать, списав его в утиль.Поэтому нет ничего удивительного в том, что «президент мира» с продолжающим падать рейтингом вместо решения проблемы войны на Донбассе всячески пытается быть большим русофобом, чем Порошенко, так же как Порошенко использует войну на Донбассе для решения внутриполитических проблем и открыто сотрудничает с интегрированными в государственные структуры неонацистами.Вполне понятно, что в свете этого перспективы встречи Зеленского и Путина, а также новых переговоров в Нормандском формате стремятся к нулю. Вместо этого «вот вам Ярош». Вполне себе яркий маркер дающий понимание, что масштабное кровопускание на Украине еще только предстоит. Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники







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