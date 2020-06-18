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Марк Варшавер: За поправки в Конституцию буду голосовать дистанционно

18 июня 2020, 17:25  •  41 • В России

Как отразятся поправки в Конституцию на культуре и истории России? Эксперты считают, что позитивно. И население их поддерживает. Опросы ВЦИОМ показывают, что защиту исторической правды и недопущение фальсификации истории признают важными 89% россиян. 85% опрошенных считают необходимым закрепить статус русского языка как языка государствообразующего народа. Заключительное место в топ-3 гуманитарных предложений занимает поправка, согласно которой культура РФ является уникальным наследием многонационального народа (83%).

Обратив внимание, что 79% россиян считают важным закрепить на государственном уровне культурную самобытность всех народов и этнических общностей. А что об этом думают сами деятели культуры? За комментарием мы обратились к заслуженному деятелю искусств России, директору театра «Ленком» (с 1986 года!!!) Марку Варшаверу.

- Марк Борисович, планируете голосовать за Конституцию?

- А как же? Конечно. В России должен быть порядок. Я думаю, что ряд поправок, за которые я будут голосовать, необходимы. По культуре, например, по русскому языку, который должен быть главным языком в России.

- А ваши коллеги по творческому цеху?

- Не знаю. Голосование – процесс интимный.

- Как думаете, чем важны поправки в Конституцию для развития страны?

- Вы задаете вопрос, на который мне сложно ответить. Я не политик, а всего лишь творческий человек. Считаю, что если руководство страны предоставило такую возможность, наша задача подумать: буду я голосовать или нет. Я – хочу. Зарегистрировался дистанционно, будут голосовать.

- Тоже в электронном формате?

- Да, в интернете.

- Как относитесь к электронной форме голосования?

- Хорошо. Мне кажется, что подделать в этом процессе все равно ничего нельзя: я даю свой телефон, адрес места жительства, я не откажусь, что голосовал, если спросят. Почему нет?

- Насколько электронная форма голосования может быть востребована?

- Мне сложно судить – только голосование это покажет. Понятно, что электронная форма в первую очередь удобна тем людям, которые не имеют времени или возможности прийти на избирательный участок. В том числе людям пожилым, с большим количеством серьезных хронических заболеваний. Человек может высказать свое решение о поправках в Конституцию не выходя из дома. Но у каждого своя голова на плечах. Я говорю только от своего имени – буду голосовать электронно.

Обратим внимание, что по данным на утро 15 июня поступило более 680 тыс. заявок на участие в электронном дистанционном голосовании по поправкам в Конституцию РФ. Такая возможность предоставлена жителям Москвы и Нижегородской области. Как отмечается на сайте ЦИК, заявление для участия в голосовании дистанционно можно подать в электронном виде через Единый портал государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ) или портал государственных и муниципальных услуг Москвы с 5 июня до 14.00 21 июня 2020 года. Электронное голосование начнется 25 июня в 10.00 на специально созданном портале.

В Общественной палате России создана экспертно-консультативная группа по общественному контролю за дистанционным электронным голосованием. Члены группы будут находиться в территориальной избирательной комиссии, которая отвечает за электронное голосование.

«Будем там практически неотлучно находиться всю неделю голосования. За счет того, что в работе нашего коллектива будут участвовать журналисты и блогеры, планируем большое количество стримов, прямых включений и много других современных методов взаимодействия с аудиторией», — пояснил руководитель группы, председатель комиссии ОП РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич.

Электронное голосование по поправкам в Конституцию: Дистанционно – значит безопасно.

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