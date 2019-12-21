Мария Захарова жёстко высказалась о "жизни взаймы" после "удара" США по "Северному потоку - 2"

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова оценила подписание президентом США Дональдом Трампом военного бюджета США, предусматривающего вступление в силу санкций в отношении "Северного потока - 2". О позиции Захарова пишет на личной странице в социальной сети Facebook.

"Государство с госдолгом в 22 триллиона долларов запрещает кредитоспособным странам развивать реальный сектор своей экономики", - так она оценивает действия США.

Кроме того, Мария Захарова добавляет, "американская идеология жизни взаймы" уже показала свою нежизнеспособность - "не выдержала мировой конкуренции". Своими новыми "экономическими арестами", в том числе санкциями в отношении "Северного потока - 2", Минфин США только лишний раз это подтверждает.

Более того, "игры" США могут зайти так далеко, продолжает Захарова, что "скоро потребуют немедленно прекратить дышать", и, что самое страшное, "многие выполнят".

Напомним, после вступления в силу санкций США было приостановлено строительство "Северного потока - 2". Компания-подрядчик ждёт разъяснений. В то же время в Совфеде полагают, что санкции США не могут помешать строительству газопровода, о чём в беседе с РИА Новости заявил сенатор Олег Морозов.