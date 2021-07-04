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Мария Захарова заявила о травле в Европе: "Дальше - больше"

04 июля 2021, 14:25  •  210 • Политика
Пресс-секретарь МИД России Мария Захарова заявила о травле в Европе, которой подверглась Венгрия. "Дальше - больше", - предупредила она.
За последние 20 лет Евросоюз перестал придерживаться своего официального девиза "Согласие в разнообразии", начав "шельмовать" всех, кто не придерживается общей линии поведения. Об этом пишет в Telegram пресс-секретарь МИД России Мария Захарова.
Очередным "козлом отпущения" стала Венгрия, которая приняла законопроект о запрете пропаганды секс-меньшинств в образовании и рекламе. Инициативу поддержало большинство депутатов парламентов, однако это проигнорировали лидеры ЕС.
Действия Будапешта раскритиковали премьер-министр Нидерландов Марк Рютте, президент Франции Эммануэль Макрон и другие. В частности, венграм даже начали угрожать изгнанием из ЕС.
А канцлер ФРГ Ангела Меркель публично отчитала премьера Венгрии Виктора Орбана, назвав новый закон "ошибочным".
"А мы-то наивно полагали, что прошли те времена, когда немецкие руководители рассказывали венграм, какие законы принимать, а какие - нет", - иронизирует Захарова.
Орбан начал защититься, но СМИ начали отказываться от публикации его статьи. В частности, против Венгрии выступил главред Times of Malta.
По мнению дипломата, в Евросоюзе на смену гуманизму, плюрализму и солидарности пришли новые ценности: необходимость разбираться в гендерно-сексуальных предпочтениях и навязывание этой позиции детям.
"Неужели не хватило различных видов диктата в прошлом, и никто не замечает, что в центре западной демократии вскормлена либеральная диктатура?" - пояснила Захарова, вновь напомнив про девиз ЕС.

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