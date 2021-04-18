Мария Захарова заставила "вассалов США" понервничать в ожидании ответа России

Представитель МИД России Мария Захарова не стала называть меры ответа на демарш Чехии, объявившей о высылке 18 дипломатов посольства.

Заявления Чехии о высылке дипломатов России прозвучали, чтобы "перекрыть" в западном информационном пространстве сведения "относительно не просто заговора, а плана по конституционному перевороту" в Белоруссии. Об этом заявила в воскресенье официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Такое ощущение, что "подкреплено действительно фактическим материалом", подчеркнула представитель МИД.

Захарова назвала действия властей Чехии "карикатурными" и лишёнными "какой-либо самостоятельной линии". Демарш Чехии использовался, чтобы "любой ценой отвести внимание от фактологической информации", передаёт ТАСС.

Что Варшава, что Прага обслуживают интересы США,

- отметила представитель МИД.

Она подчеркнула, что Россия заявит о конкретных ответных шагах властям Чехии в ближайшее время. Захарова призвала "не забегать вперёд" в степени жёсткости ответа на действия Праги.

Впереди рабочая неделя. Важно было чётко ответить на подобные шаги, а конкретная прикладная реализация этого решения ждёт их (Чехию. - Ред.), я думаю, в ближайшее время,

- сообщила Мария Захарова.