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Мария Захарова заставила "вассалов США" понервничать в ожидании ответа России
18 апреля 2021, 20:35 • 77 • Политика
Представитель МИД России Мария Захарова не стала называть меры ответа на демарш Чехии, объявившей о высылке 18 дипломатов посольства.
Заявления Чехии о высылке дипломатов России прозвучали, чтобы "перекрыть" в западном информационном пространстве сведения "относительно не просто заговора, а плана по конституционному перевороту" в Белоруссии. Об этом заявила в воскресенье официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Такое ощущение, что "подкреплено действительно фактическим материалом", подчеркнула представитель МИД.
Захарова назвала действия властей Чехии "карикатурными" и лишёнными "какой-либо самостоятельной линии". Демарш Чехии использовался, чтобы "любой ценой отвести внимание от фактологической информации", передаёт ТАСС.
- отметила представитель МИД.
Она подчеркнула, что Россия заявит о конкретных ответных шагах властям Чехии в ближайшее время. Захарова призвала "не забегать вперёд" в степени жёсткости ответа на действия Праги.
- сообщила Мария Захарова.
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