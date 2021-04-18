Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Дави их...": Россия прижала Киев в Керченском проливе, наблюдая за &q...
Замысел Украины разоблачен: За стычкой в Азовском море может последовать "о...
"Совершенно секретно" о русской армии: Политолог рассказал то, о чём с...
Украинский посол был серьёзен, но вызвал лишь ухмылку: "Удивительный челове...
Главная / Политика

Мария Захарова заставила "вассалов США" понервничать в ожидании ответа России

18 апреля 2021, 20:35  •  77 • Политика
Представитель МИД России Мария Захарова не стала называть меры ответа на демарш Чехии, объявившей о высылке 18 дипломатов посольства.
Заявления Чехии о высылке дипломатов России прозвучали, чтобы "перекрыть" в западном информационном пространстве сведения "относительно не просто заговора, а плана по конституционному перевороту" в Белоруссии. Об этом заявила в воскресенье официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Такое ощущение, что "подкреплено действительно фактическим материалом", подчеркнула представитель МИД.
Захарова назвала действия властей Чехии "карикатурными" и лишёнными "какой-либо самостоятельной линии". Демарш Чехии использовался, чтобы "любой ценой отвести внимание от фактологической информации", передаёт ТАСС.
Что Варшава, что Прага обслуживают интересы США,
- отметила представитель МИД.
Она подчеркнула, что Россия заявит о конкретных ответных шагах властям Чехии в ближайшее время. Захарова призвала "не забегать вперёд" в степени жёсткости ответа на действия Праги.
Впереди рабочая неделя. Важно было чётко ответить на подобные шаги, а конкретная прикладная реализация этого решения ждёт их (Чехию. - Ред.), я думаю, в ближайшее время,
- сообщила Мария Захарова.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



77
Источник
Похожие новости
18 апреля 2021, 04:05
"Совершенно секретно" о русской армии: Политолог рассказал то, о чём стыдливо умолчал Запад
18 апреля 2021, 00:25
Захарова напомнила Чехии о расплате за "фокусы" с дипломатами: "Праге хорошо известно…"
18 апреля 2021, 02:15
"Интернировать минимум 30 человек": Раскрыты планы ликвидации Лукашенко, его семьи и соратников
18 апреля 2021, 13:15
Военные пошли против Байдена: в Пентагоне отказываются подчиняться - WSJ
18 апреля 2021, 13:15
Раскрыты детали разговора Путина и Байдена о госперевороте
18 апреля 2021, 02:15
"Макрон взял в руки красный карандаш": Президент Франции заговорил о "линиях" для России
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
16 апреля 2021, 06:15
Замысел Украины разоблачен: За стычкой в Азовском море может последовать "оборонительная война"
16 апреля 2021, 23:40
Назван срок, когда США окончательно "набросятся" на Россию: "Лакомый кусок"
18 апреля 2021, 04:05
"Совершенно секретно" о русской армии: Политолог рассказал то, о чём стыдливо умолчал Запад
13 апреля 2021, 15:55
Украинский морпех Вадим Сухаревский первым открыл огонь по мирным людям в Славянске
18 апреля 2021, 00:25
Захарова напомнила Чехии о расплате за "фокусы" с дипломатами: "Праге хорошо известно…"
14 апреля 2021, 20:20
Председатель ОБСЕ запросила разговор с Лавровым. Министр ответил жёстко: Только выполнение "Минска"
18 апреля 2021, 07:45
"Дело пахнет керосином": США готовы сделать шаг назад?
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.