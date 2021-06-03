В ходе делового завтрака на ПМЭФ Мария Захарова задала серию вопросов о закрытии VTimes*. И сама же дала ряд ответов.

Признанное иностранным агентом издание VTimes* объявило о прекращении деятельности. В заявлении, опубликованном на официальном сайте издания, указано, что редакция больше не видит возможности продолжать свою деятельность в России.

Уточняется, что СМИ прекратит деятельность с 12 июня. Пока же издание обсудили на деловом завтраке с официальным представителем Министерства иностранных дел России Марией Захаровой на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Впрочем, вопрос об издании задавали RTVI, уточнив, что коллеги не могут продолжить работу из-за коммерческого провала. Однако вопрос о закрытии журналистка канала решила адресовать именно Захаровой.

- Вы же сказали, что это чисто финансовый вопрос, - отметила Захарова.

- Из-за того, что у них есть маркировки СМИ-иноагент. Они не могут продолжать свою деятельность, - сказала журналистка.

- А почему они не могут продолжать деятельность? - спросила Захарова.

- Потому что любые сценарии предполагают риски уголовного преследования сотрудников.

- Подождите, какие сценарии, объясните? Они являются СМИ, их никто не закрывал. Вы сказали, что у них финансовые проблемы. Из-за чего? У них спонсоры ушли? Так задайте вопрос спонсорам. Почему они не хотят финансировать это СМИ? Может быть, их смущает, что этого СМИ есть некие иные источники доходов, которые они обязаны будут предъявить всему миру? И, может быть, спонсоры не хотят ассоциироваться с этими источниками доходов? Это вопрос финансов, имиджа, но не вопрос того, что государство ограничивает деятельность этого СМИ.

Мария Захарова предложила позвонить спонсорам и задать вопрос им. Или же связаться с представителями VTimes*.