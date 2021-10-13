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Мария Захарова высказалась о плохом поведении Нилерландов и "мелкой картечи"

13 октября 2021, 15:45  •  101 • Политика
Представитель МИД России Мария Захарова после очередных спорных заявлений со стороны Нидерландов в адрес нашей страны высказалась о плохом поведении соседей и "мелкой картечи", которой не прекращают бить по русским.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова после очередного требования о дополнительном расследовании в связи с крушением малайзийского боинга MH17 поделилась расширенным комментарием о проблемах, поглотивших сегодня Нидерланды и, в частности, Гаагу.
Дня не проходило за последние годы, чтобы из Нидерландов по нам не били мелкой картечью. - отмечает Мария Захарова. - Официальные лица этой страны, цитадели демократии и прав человека, оплота защиты свобод, недовольны нами постоянно.
Русские расстраивают Нидерланды по самым разным поводам. Часто даже невозможным. Что с этим делать? Например, обратить внимание на то, что Нилерланды не вправе быть морализаторами. Почему? Мария Захарова объясняет подробно и весьма доходчиво. Мы приведём комментарий официального представителя МИД России целиком, не прерывая прямую речь.

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