Мария Захарова в трёх словах объяснила, как поставить США в тупик

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявления госсекретаря США Энтони Блинкена о роли России в ситуации с урегулированием положения в Казахстане. Чтобы объяснить, как поставить Штаты в тупик, Захаровой хватило трёх слов.

В ходе традиционного брифинга представителя администрации США вновь попросили прокомментировать бунты в Казахстане. Как известно, ранее американские представители усомнились, что Казахстан законно привлёк силы ОДКБ к разрешению кризиса. И, более того, США выдвинули обвинения в адрес России - мол, именно мы дестабилизируем ситуацию.

По мнению Захаровой, дело вовсе не в русофобии. Объяснение совсем иное.

"Я считаю, что это отчаяние и отсутствие аргументов. Или отчаяние от отсутствия аргументов", - произнесла дипломат в эфире YouTube-канала "Соловьев Live".

Она объяснила, что представителей США публично ставят в тупик вопросами, касающимися Казахстана. В Вашингтоне просто не знают, как отвечать.

"Посмотрите на этот детский лепет и чушь, которую они несут", - призвала Захарова.

Блинкен ранее заявил об обеспокоенности Вашингтона по поводу событий в Казахстане. В США считают, что и без ОДКБ в республике справятся с ситуацией. Госсекретарь США сравнил представителей ОДКБ в Казахстане с русскими в чужом доме, которых, мол, "бывает сложно заставить уйти". В МИД России отреагировали: когда в твой дом приходят американцы, бывает нелегко "остаться в живых, не быть ограбленным или изнасилованным".