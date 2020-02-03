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Мария Захарова: В какому году потерялись эстонские политики, если они вспоминают договор вековой давности?

03 февраля 2020, 16:39  •  31 • В России

В программе «По сути дела» Мария Захарова вступила в дискуссию с постоянным ведущим Радио «Комсомольской правды» Николаем Стариковым о том, как России вести себя в ответ на претензии прибалтийских соседей на наши исконные земли.

Напомним, накануне глава эстонского МИДа Урмас Рейнсалу (идя по стопам своего президента Керсти Кальюлайд) заявил, что его страна помнит о Тартусском мире от 2 февраля 1920 года и считает что именно этот документ действителен в отношениях двух государств и подтверждает суверенитет Эстонии и целостность ее территорий. Проще говоря Ивангород (заложенный Иваном III и позже отвоеванный у шведов Петром I) и Печоры должны быть эстонскими! Да и вообще - эта республика считает, что около 5% ее территории сейчас не ее, а соседская. Ну что ж, смело….

Вот как отреагировала на это официальный представитель российского МИДа Мария Захарова.

Мария Захарова: В каком году потерялись эстонские политики, если они полагают, что Тартуский договор еще имеет силу?

- Сегодня активно цитируют вашу реакцию на заявление главы МИДа Эстонии о Тартусском договоре. "Кризис развития" - формулировка жесткая. Что вы имели в виду?

- Здесь существует несколько плоскостей, в которых можно делать комментарии. Это юридическая сторона вопроса. Мы говорили об этом неоднократно, делали заявления, опубликовали комментарии, в том числе эстонской стороне. Я их повторю. Эстония как государство, существовавшее с 1918 по 1940 год, утратило статус субъекта международного права ввиду вхождения в состав Советского Союза. А Тартуский договор потерял силу, поскольку обе стороны, его подписавшие, оказались в составе одного субъекта международного права - Советского Союза.

- И договор этот является не юридическим, а историческим документом?

- Он отсутствует в реестре действующих международных договоров ООН. Поэтому с этой точки зрения, с юридической точки зрения, все эти рассуждения абсолютно ничтожны. И в данном случае это не эмоциональная оценка - это тоже, своего рода, терминология использования соответствующей аргументации общепризнанной. Эти рассуждения, действительно, ничтожны.

- А в политическом смысле?

- Если говорить в политическом смысле, а здесь, конечно, политика превалирует, то хочется уже не столько задать вопрос, сколько дать на него ответ, - для чего все это делается.

- Для чего?

- Ответ очевиден. Для того, чтобы постоянно сохранять некую ноту напряженности в двусторонних отношениях с Россией. Не думаю, что это является желанием, чаянием или интересом Эстонии как государства. Государства, которое представляет интересы собственного народа. Я уверена в обратном, что в интересах эстонцев, Эстонии как государства, взаимовыгодные и уважительные отношения со всеми государствами мира. И с теми, с которыми исторически были проблемные вопросы или отношения, и с теми, с кем никогда не было особых отношений. Вот со всеми государствами мира, я думаю, Эстония хочет выстраивать уважительные, доброжелательные и взаимовыгодные отношения.

- Для чего бесконечно делать заявления, которые явно наносят вред развитию отношений?

- Это делается из конъюнктурных интересов, то есть сиюминутных интересов некой политической части элит в Эстонии, которые стимулируются извне. Потому что, еще раз хотелось бы повторить, интересам Эстонии и эстонского народа подобные заявления не соответствуют.

- Эстония тут не одинока?

- Не только Эстония отметилась на этом историческом поприще. Целый ряд других государств Восточной Европы играют такую запевальную роль, бесконечно обращаясь к истории, перевирая ее. Считаю, что даже термин «переписывание истории» в данном случае не актуален. Это перевирание истории. Это вопрос, который не требует поиска ответов. Ответы есть. Это символ, это свидетельство того, что у этих государств, даже не у государств, а у политических элит, которые позволяют себе подобное поведение, есть проблемы с будущим, а не с прошлым.

- Прошлое закрыто?

- Да, и ему дана была квалификация. Это вопрос тупиковости развития и отсутствия реальных аргументов в возможности заинтересовать собственный электорат, собственных последователей. Если не о чем поговорить в контексте будущего развития, всегда найдется желающий покопаться в истории и сделать а этом сенсацию.

- То есть Иван-город и Печора вряд ли вернуться в состав Эстонии в обозримом будущем?

- Мы исходим из того, что люди, которые занимают должности официальные, это люди, не оперирующие мифологическим сознанием. Это люди, которые оперируют правовыми нормами, находящиеся в реальности, без отрыва от этой реальности. Хотя я помню, как Джон Керри, когда был главой Госдепа США, сидя в зале Совета Безопасности, задал самому себе вопрос относительно того, что он не понимает, в какой реальности он находится. У меня такое ощущение, что многие эту реальность теряют.

- Потерялись во времени?

- Мы находимся в 2020 году или мы находимся в каком-то другом году? Оперирование подобными вещами ставит перед нами именно этот вопрос: в каком году потерялись эстонские политики? Если они полагают, что Тартуский мирный договор актуален?

- А почему мы не поднимаем договор о Ништадтском мире, которому исполнится 3000 лет в следующем году? Он разве был денонсирован?

- Мы находимся в реалиях 2020 года. И мы оперируем международно-правовой основой в наших отношениях с другими государствами. В принципе, если только позволить себе и друг другу начать вот эти экскурсы в историю с точки зрения права, тогда каждый будет выбирать тот год, в котором ему выгоднее всего находиться.

- Эстония так себя и ведет. Давайте выберем год, который нам нравится - Эстляндская губерния в составе Российской империи по Ништадтскому миру. Может, нам пора переходить в наступление?

- Я вам отвечаю. Как раз эмоции позволяют себе те, кто без привязки и без прочной правовой основы занимаются этими поездками в прошлое на придуманной машине времени. Если мы начнем заниматься тем же самым, то мы превратимся в Эстонию. А мы не Эстония, мы - Россия.

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