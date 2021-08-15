Мария Захарова указала на "исторический эксперимент Вашингтона": "С ужасом мир следит"

Официальный представитель МИД России Мария Захарова указала на страшный результат "исторического эксперимента Вашингтона", за исходом которого в последние дни и часы следит весь мир.

Талибы* продолжают захватывать Афганистан по всем направлениям. Они взяли под свой контроль Джелалабад и стремительно захватывают Кабул. Министерство внутренних дел Афганистана сообщило о начале наступления талибов на столицу: боевики уже вошли в два квартала города и взяли университет.

При этом руководство "Талибана"* дало распоряжение своим боевикам войти в город мирно и обеспечить безопасность финансовых учреждений. Кроме того, талибы сообщают, что воздержатся от мародёрства и насилия в столице.

Из Кабула спешно эвакуируют сотрудников американского посольства.

События в Афганистане прокомментировала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"Удивительно, но факт: в Афганистане идёт противостояние двух сил, обе из которых - результат мыслительного процесса США", - написала она в своём телеграм-канале.

С ужасом мир следит за результатом очередного исторического эксперимента Вашингтона,

- заключила Захарова.

Напомним, обострение в Афганистане произошло на фоне вывода из страны войск США. При этом "Талибан"* небезосновательно считается плодом работы тех же Соединённых Штатов.

* "Талибан" - террористическая организация, деятельность которой в России запрещена.