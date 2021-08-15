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Мария Захарова указала на "исторический эксперимент Вашингтона": "С ужасом мир следит"

15 августа 2021, 13:00  •  149 • Политика
Официальный представитель МИД России Мария Захарова указала на страшный результат "исторического эксперимента Вашингтона", за исходом которого в последние дни и часы следит весь мир.
Талибы* продолжают захватывать Афганистан по всем направлениям. Они взяли под свой контроль Джелалабад и стремительно захватывают Кабул. Министерство внутренних дел Афганистана сообщило о начале наступления талибов на столицу: боевики уже вошли в два квартала города и взяли университет.
При этом руководство "Талибана"* дало распоряжение своим боевикам войти в город мирно и обеспечить безопасность финансовых учреждений. Кроме того, талибы сообщают, что воздержатся от мародёрства и насилия в столице.
Из Кабула спешно эвакуируют сотрудников американского посольства.
События в Афганистане прокомментировала официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Удивительно, но факт: в Афганистане идёт противостояние двух сил, обе из которых - результат мыслительного процесса США", - написала она в своём телеграм-канале.
С ужасом мир следит за результатом очередного исторического эксперимента Вашингтона,
- заключила Захарова.
Напомним, обострение в Афганистане произошло на фоне вывода из страны войск США. При этом "Талибан"* небезосновательно считается плодом работы тех же Соединённых Штатов.
* "Талибан" - террористическая организация, деятельность которой в России запрещена.

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