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Мария Захарова указала на "интересный аспект" в скандальном заявлении G7 о России

13 июня 2021, 18:45  •  242 • Политика
Представитель МИД Мария Захарова указала на "интересный аспект" в скандальном заявлении G7 о России, где от нашей страны требовали "предсказуемости и стабильности".
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова высказалась о совместном заявлении лидеров стран G7, принятом по итогам саммита. В том числе в тексте заявления содержится требование к России. Политики намерены развивать отношения с нашей страной, однако требуют от нас "стабильности и предсказуемости".
Члены "Группы семи" обратились к Москве с призывом "прекратить дестабилизирующее поведение и злонамеренные действия". В числе прочего под этой формулировкой G7 подразумевает вмешательство в выборы в различных демократических государствах. Россию призвали соблюдать права человека в рамках тех обязательств, которые приняты международным сообществом.
Мария Захарова, оценивая сказанное политиками, подчеркнула, что в заявлении есть "один интересный аспект":
"Семёрка" высказала заинтересованность в "стабильных и предсказуемых" отношениях с Россией, - написала Мария Захарова в личном телеграм-канале. - Раньше они заявляли, что Россия должна быть более стабильной и предсказуемой. Теперь эта задача считается сферой совместных отношений, то есть зависящей от всех сторон".
Делая вывод, Мария Захарова подчеркнула:
"Учитывая, что наша предсказуемость подтверждена годами и делами, дело за "Семёркой", у которой с этой сферой не очень".

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