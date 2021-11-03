Мария Захарова указала на промах США, который даже Киев не захотел прикрывать

Представитель МИД России Мария Захарова, комментируя фейки американских журналистов, указала на промах США, который даже Киев не захотел прикрывать.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в ходе брифинга в среду, 3 ноября, высказалась о серии фейков, опубликованных в американских средствах массовой информации, в том числе "Политико", "Вашингтон пост" и "Форейн полиси".

Фейки касаются стягивания войск России к русско-украинской границе. Как и рассказывал ранее Царьград, сочиняя фейки, авторы перепутали Украину и Белоруссию. Снимки, якобы подтверждающие стягивание войск, были сделаны у города Ельня в Смоленской области, и это, мягко говоря, далеко от Украины. Никакого подтверждения информации в публикациях не было. Имелась лишь отметка, что источники "не уполномочены говорить публично":

Интересная постановка вопроса. Объясняю, почему не уполномочены говорить публично - потому что публично придётся и объясняться,

- сказала Мария Захарова.

Кроме того, представитель МИД России напомнила, что заявления американских журналистов опроверг даже Киев:

До украинской стороны американские методички на тот момент ещё не долетели. В оборонном ведомстве открыто опровергли домыслы американских журналистов о каких-то стягиваниях войск к своим границам.

В завершение Мария Захарова поблагодарила журналистов, которые не поверили в утку и доносили информацию до читателей, слушателей и зрителей корректно.