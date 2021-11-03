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Мария Захарова указала на промах США, который даже Киев не захотел прикрывать

03 ноября 2021, 21:00  •  253 • Политика
Представитель МИД России Мария Захарова, комментируя фейки американских журналистов, указала на промах США, который даже Киев не захотел прикрывать.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в ходе брифинга в среду, 3 ноября, высказалась о серии фейков, опубликованных в американских средствах массовой информации, в том числе "Политико", "Вашингтон пост" и "Форейн полиси".
Фейки касаются стягивания войск России к русско-украинской границе. Как и рассказывал ранее Царьград, сочиняя фейки, авторы перепутали Украину и Белоруссию. Снимки, якобы подтверждающие стягивание войск, были сделаны у города Ельня в Смоленской области, и это, мягко говоря, далеко от Украины. Никакого подтверждения информации в публикациях не было. Имелась лишь отметка, что источники "не уполномочены говорить публично":
Интересная постановка вопроса. Объясняю, почему не уполномочены говорить публично - потому что публично придётся и объясняться,
- сказала Мария Захарова.
Кроме того, представитель МИД России напомнила, что заявления американских журналистов опроверг даже Киев:
До украинской стороны американские методички на тот момент ещё не долетели. В оборонном ведомстве открыто опровергли домыслы американских журналистов о каких-то стягиваниях войск к своим границам.
В завершение Мария Захарова поблагодарила журналистов, которые не поверили в утку и доносили информацию до читателей, слушателей и зрителей корректно.

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