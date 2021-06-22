Мария Захарова ударила по Лондону их же оружием

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ударила по официальному Лондону их же оружием, рассказав о том, как в Великобритании посягают на свободу слова…

Официальный представитель МИД России Мария Захарова напомнила, как официальный Лондон обвинял Россию в "наступлении на свободу слова в интернете". Таким образом британские чиновники реагировали на попытки русских бороться с диктатом корпораций и откровенными фейками. Теперь же в Лондоне создают свой заслон против вредоносной информации, но это, как мы понимаем, другое...

Итак, Лондон намерен штрафовать ИТ-компании, которые не удаляют вредоносный контент. Кроме того, будет инициировано уголовное преследование руководства корпораций, если зачистка не будет исполнена. Или ещё момент: станут блокировать сайты, если на них размещена опасная информация.

"Дальше ещё интереснее. Британское правительство планирует вторгаться в сферу корпуса корпоративного права: крупные социальные сети обязаны будут прописывать в соглашениях с пользователями условия и меры противодействия "угрозам". Не стоит забывать и регулярную отчётность перед всё тем же Ofcom", - добавила Мария Захарова.

Представитель МИД России отмечает, что сегодня британские чиновники пытаются защитить сами себя. Они просто испугались тех возможностей ИТ-гигантов и теперь пытаются вернуть себе монополию, оправдываясь "демократической важностью".

Они "будут как угодно увёртываться от простого, но понятного слова "цензура", будут влезать во все области права, чтобы сохранить за собой ускользающую нить контроля мнений (кому, как не старой доброй Англии мечтать об этом), но обвинять в несвободе слова будут всё равно Россию и российские СМИ, пояснила Мария Захарова:

"О.Уайльд писал в предисловии к "Портрету Дориана Грея": "В XIX столетии людям не нравится реализм, он делает их злыми - как Калибан, когда тот видит своё лицо в зеркале". Вот только в XXI веке Лондон пошёл ещё дальше: зеркала заклеивают шедеврами пин-апа".

Полный анализ происходящего доступен в официальном канале Марии Захаровой в Telegram.