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Мария Захарова убавила пафос киевского режима: "Со свиным рылом в калашный ряд"
03 октября 2021, 18:20 • 588 • Политика
Пресс-секретарь МИД России Мария Захарова решила убавить пафос киевского режима, напомнив о реальном положении дел. "Со свиным рылом в калашный ряд", - отметила она, отвечая президенту Украины Владимиру Зеленскому.
Амбиции Украины не соответствуют её потенциалу, однако Киев пытается замаскировать данный недостаток за счёт чрезмерно наглой внешней политики. Об этом заявила пресс-секретарь МИД России Мария Захарова.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что только благодаря сильной и наглой международной политике остальные страны якобы могут заметить прогресс страны. Захарова иронично поддержала комментарий политика.
"А вот это точно! Лучше не скажешь, если только пословицей русской - со свиным рылом в калашный ряд", - написала дипломат в Telegram-канале.
Захарова напомнила про провал реформ, проспонсированных Западом, растущий раскол внутри страны, неспособность украинских властей сохранить традиции и модернизировать страну. В реальности у Киева нет никаких шагов вперёд.
"Только сто шагов назад, но не тихо на пальцах, а разнузданно и нагло", - резюмировала она.
Как передаёт РИА ФАН, ранее постпред России в контактной группе по Донбассу Борис Грызлов заявил о том, что Киев саботирует мирный процесс. В частности, украинцы так и не предоставили содержательных предложений и аргументов по вопросам мирного урегулирования конфликта.
Данный недостаток Киев пытается компенсировать "ничем не прикрытым саботажем и доведением переговоров до абсурда", отметил он.
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