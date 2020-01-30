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Мария Захарова: У меня один вопрос к Кравчуку: вас чем там лечат?

30 января 2020, 18:24  •  129 • В России

На еженедельном брифинге для журналистов официальный представитель МИД РФ Мария Захарова дала отповедь первому президенту Украины Леониду Кравчуку, который выдумал несуществующий факт из истории Второй мировой:

— Особый привет — Кравчуку. Он утверждает, что «Гитлер и Сталин встречались во Львове». У меня один вопрос к Кравчуку: вас чем там лечат? Вы после чего это несёте? Вы вообще в своём все уме? Там вообще остался на Украине хоть кто-то, кто мог бы раздать вам хотя бы первичные пособия по истории Второй мировой? — задала риторический вопрос дипломат.

Также спикер МИД РФ раскритиковала действующего президента Украины Владимира Зеленского, который, выступая в Польше, поставил на одну полку СССР и гитлеровский рейх:

— Придумывать «равную ответственность» убийце и жертве — аморально. И после этого украинские власти задаются вопросом, почему их народ не желает жить с ними в одной стране. Эти заявления являются предательством своего же народа, — подчеркнула Захарова.

Леонид Кравчук о встрече Сталина и Гитлера.

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