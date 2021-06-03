Мария Захарова своим внешним видом потроллила НАТО

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова тонко потроллила НАТО. Достаточно оказалось солнечных очков.

В своём Telegram-канале Захарова разместила фотографию, где она изображена в куртке серой камуфляжной расцветки и солнечных очках. Хорошо видно, что стёкла очков отражают флаг НАТО.

"Давно не смотрела в сторону НАТО. А тут повод подвернулся: очередной скандал в благородном семействе с солидарной прослушкой друг друга", - написала представитель МИД.

В посте она дала ссылку на свою страницу в Facebook, где комментирует расследование датской вещательной компании и реакции на него европейских политиков.

Расследование касалось прослушивание АНБ США разговоров европейских политиков. Причём американцы делали это не сами, а руками датских спецслужб и вроде как абсолютно легально. Другими словами, Соединённые Штаты занимались именно тем, в чём они регулярно обвиняют Россию, подчеркнула Мария Захарова.

Больше всего её удивило отсутствие последствий со стороны прослушиваемых. Они не стали высылать датских дипломатов, не ввели санкции против США, не лишили голосов Штаты и Данию в международных структурах. Просто потребовали объяснений.