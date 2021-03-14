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Мария Захарова разозлила японцев: Соседи требуют сжечь Россию ядерным оружием

14 марта 2021, 19:05  •  219 • Политика
Японцы бурно отреагировали на комментарий официального представителя МИД России Марии Захаровой, который касался возможного размещения в Японии американских ракет наземного базирования.
Напомним, Мария Захарова призвала к поиску дипломатического выхода из ситуации, связанной с размещением американских ракет, отметив, что "появление дополнительных ракетных угроз для территории России, безусловно, повлечёт за собой реакцию". Что сейчас активно обсуждается в японских соцсетях.
Отреагировав на слова Марии Захаровой, пользователь под ником ywc заявил, что "следует направить в сторону России 500 ядерных ракет!".
"Нам нужно размещать у себя не простые ракеты. А если сможете, то и ударьте! Превратите Россию в море огня!" - добавил он.
Его тут же осадили другие пользователи - такие смелые ответы в адрес России неуместны. Перевод приводит InoSMI. Большинство японцев сошлись во мнении, что вряд ли размещение американских ракет вызовет одобрение жителей.

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