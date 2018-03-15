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Мария Захарова рассказала об ответных мерах в адрес Лондона, сохранив интригу
15 марта 2018, 13:54 • 296 • Политика
Представитель МИД России Мария Захарова рассказала о проработке Москвой ответных мер для Лондона по делу Скрипаля.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга в четверг, 15 марта, ответила на вопрос об ответных мерах в адрес Великобритании после введенных ограничений против России. Напомним, Лондон высылает 23 российских дипломата после отравления бывшего сотрудника ГРУ, британского агента Серегея Скрипаля. Россию бездоказательно обвинили в инциденте.
Захарова говорит, что ответные меры, безусловно, последуют. Однако пока говорить о конкретных действиях она не будет. Сейчас ответ России прорабатывается.
Говоря об обвинениях в адрес России, Мария Захарова, как ранее писал Царьград, назвала их сумасшедшими.
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