Мария Захарова рассказала об истерике, которую закатили власти Британии

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Британия игнорирует все официальные механизмы и каналы связи.

История с отравлением шпиона-перебежчика Сергея Скрипаля - пример работы классической британской пропагандистской машины. Такое заявление сделала официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в эфире программы "60 минут".

Она отметила, что Великобритания не задействовала ни один из официальных механизмов, которые разработаны ООН специально на случай химических атак. Захарова объяснила, что если у одной стороны возникают подозрения в адрес другой, ее руководители не устраивают публичных истерик и угроз, а направляют официальный запрос. Этот запрос должен быть рассмотрен в течение 10 дней. Если он не рассматривается, в дело вступает ООН. Ничего из этого сделано не было.

Вместо этого была истерика главы МИД Британии Бориса Джонсона, а также речь премьер-министра Терезы Мэй, отметила Мария Захарова.

Она добавила, что Россия в ответ на эту провокацию отправила официальную ноту, в которой затребовала все материалы дела Скрипаля, а также был вызван посол Великобритании, которому объяснили недопустимость голословных обвинений в адрес России и от которого вновь потребовали материалы дела об отравлении.