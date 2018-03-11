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Мария Захарова рассказала о неприемлемом поведении депутата Слуцкого

11 марта 2018, 00:54  •  199 • В России

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала не оправдывать домогательства в ситуации вокруг председателя комитета Госдумы по международным делам Леонида Слуцкого.

«Я считаю, что всегда нужно уметь договариваться. Есть, конечно, случаи, когда тебя не слышат. И, кстати говоря, я категорически не согласна с теми, которые говорят: да ладно, это им показалось, да какая-то там девочка, да она не так оделась, да это все ее выдумки. Ничего подобного», - подчеркнула Захарова в интервью телеканалу НТВ.

Жертвы домогательств должны отстаивать свои права, даже если их никто не хочет слушать, уверена дипломат.

«Если ты полагаешь, если ты чувствуешь, что в отношении тебя переходят какие-то границы, тебя оскорбляют, унижают, ты должен об этом сказать здесь и сейчас», - добавила представитель МИД РФ.

В качестве примера подобной ситуации Захарова сослалась на собственный опыт общения с депутатом Слуцким: около пяти лет назад парламентарий повел себя с ней невежливо.

«В Питере после форума, в ресторане… Леонид начал говорить какие-то вещи — причем это было публично, — которые лично мне были не очень приятны. Меня поразило, что те, кто присутствовал и те, кто сейчас во многом его осуждают, ему в тот момент замечания не сделали и меня в этом не поддержали», - рассказала Захарова.

По ее словам, познакомившись со Слуцким лично, она дала понять, что сказанные им слова были неприятными.

«Дальше я познакомилась с ним лично и тогда повторила, что мне не очень приятно, что он мне сказал. После этого на протяжении нескольких лет мы с ним прекрасно общаемся, и никогда не было никаких проблем», - заключила Захарова.

Напомним, ранее сразу несколько журналисток обвинили Леонида Слуцкого в домогательствах. Комиссия по этике Госдумы попросила депутата объяснить свое поведение.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧАЛОСЬ

Секс-скандал в Госдуме: журналистки публично обвинили видного депутата в приставаниях

Давно из Госдумы не было таких огненных новостей, сплошная законодательная рутина. А ведь депутаты народ веселый, любят жить полной жизнью и на широкую ногу. С женщинами-журналистками могут и пофлиртовать, и приобнять при разговоре, и щекотливо пошутить - говорю вам это как парламентский корреспондент. Но это, знаете, обычно как-то не всерьез, большинство депутатов не рискуют своим положением, а с журналистками уж тем более стараются быть осторожными. Поэтому скандал, связанный с именем главы думского комитета по международным делам Леонида Слуцкого, которого обвинили в сексуальных домогательствах, стал для всех настоящей бомбой! (подробности)

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