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Мария Захарова раскрыла маскировку американских боевиков на Украине
12 декабря 2021, 23:45 • 261 • Политика
Официальный представитель МИД России Мария Захарова раскрыла маскировку американских боевиков на Украине. Туда их перебрасывают под видом инструкторов.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в эфире телеканала "Крым 24" заявила, что страны Запада продолжают милитаризацию Украины, направляя как оружие, так и боевиков.
Оружие идёт прямыми поставками, кроме того, Россия знает о контрактах на будущее, заявила Захарова. В совокупности это многомиллионные и даже миллиардные закупки.
Стоит отметить, что США не отрицают помощи Украине. Однако предпочитают говорить лишь о поддержке вооружением. С другой стороны, доподлинно известно, что американские инструкторы на Украине есть. И это, к слову, рассказывают официальные лица, представляющие киевскую хунту.
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