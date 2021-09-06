Мария Захарова: "Команда "фас!" доносится со всех сторон"

Мария Захарова рассказала о притеснении русской команды журналистов в Германии, подчеркнув: "Команда "фас!" доносится со всех сторон".

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова полагает, что прямо сейчас германский официоз и медийный бомонд пребывают в состоянии, "близком к кататоническому ступору". А всё потому, что "рупор российской вредоносной пропаганды" - телеканал RT оказался самым популярным средством массовой информации в стране.

За бортом остались немецкие мастодонты - и "Бильд", и "Дер Шпигель", и "Ди Вельт". Русский телеканал работает в условиях давления постоянно, несмотря на то, что среди работников немало немцев:

"Команда "фас!" доносится со всех сторон", - отметила Мария Захарова.

В качестве примера давления Захарова в том числе приводит сообщения медийных персон о телеканале, которые настаивают, что, работая здесь, журналист уходит от сути журналистики. А также добавляют: "Плохо уже одно то, что голос Путина звучит в интернете".

Далее Мария Захарова предлагает посмотреть на немецких мастодонтов, которые работают по схеме, подобной RT. Они тоже получают финансирование государства. Однако, как кажется, внимание больше уделяют не Германии, а России:

Свободная конкуренция на Западе стала чем-то почти запретным. Мы видим это в спорте, экономике, геополитике. Теперь и в журналистке, - делает вывод Мария Захарова.

В завершение дипломат напоминает, что "Дойче Велле" успешно работает в России. Только вот на те же брифинги МИД России не ходит. Вероятно, не интересуются политикой? Тем не менее в производимых политических мультфильмах о Захаровой не забывают. На что и обратила внимание дипломат: