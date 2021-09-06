Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Политолог об отставке Лаврова и Шойгу: "Что сказать можно, я сказал"
Новый формат переговоров: Киев выступил с внезапным ультиматумом по Донбассу
Американский взрыв оценил военный эксперт: "Понятно, виновата Россия"
Украинский атлет дважды отказался от фото с русскими. Но просчитался
Главная / Политика

Мария Захарова: "Команда "фас!" доносится со всех сторон"

06 сентября 2021, 11:20  •  277 • Политика
Мария Захарова рассказала о притеснении русской команды журналистов в Германии, подчеркнув: "Команда "фас!" доносится со всех сторон".
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова полагает, что прямо сейчас германский официоз и медийный бомонд пребывают в состоянии, "близком к кататоническому ступору". А всё потому, что "рупор российской вредоносной пропаганды" - телеканал RT оказался самым популярным средством массовой информации в стране.
За бортом остались немецкие мастодонты - и "Бильд", и "Дер Шпигель", и "Ди Вельт". Русский телеканал работает в условиях давления постоянно, несмотря на то, что среди работников немало немцев:
"Команда "фас!" доносится со всех сторон", - отметила Мария Захарова.
В качестве примера давления Захарова в том числе приводит сообщения медийных персон о телеканале, которые настаивают, что, работая здесь, журналист уходит от сути журналистики. А также добавляют: "Плохо уже одно то, что голос Путина звучит в интернете".
Далее Мария Захарова предлагает посмотреть на немецких мастодонтов, которые работают по схеме, подобной RT. Они тоже получают финансирование государства. Однако, как кажется, внимание больше уделяют не Германии, а России:
Свободная конкуренция на Западе стала чем-то почти запретным. Мы видим это в спорте, экономике, геополитике. Теперь и в журналистке, - делает вывод Мария Захарова.
В завершение дипломат напоминает, что "Дойче Велле" успешно работает в России. Только вот на те же брифинги МИД России не ходит. Вероятно, не интересуются политикой? Тем не менее в производимых политических мультфильмах о Захаровой не забывают. На что и обратила внимание дипломат:
Хотя на брифинги они не ходят и вопросами международной политики не интересуются, видимо, время от времени что-то из брифингов они всё-таки выносят. Например, цвет и фасон моего гардероба. Полюбуйтесь, в ролике - как точно передан покрой, стиль и оттенок моего брючного костюма, - пишет Мария Захарова.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





277
Источник
Похожие новости
06 сентября 2021, 02:10
США сами себя перехитрили: Сатановский объяснил план спасения Донбасса
06 сентября 2021, 05:50
Россия ведёт с США "хитрую игру", и в Вашингтоне чувствуют угрозу - Baijiahao
06 сентября 2021, 02:10
Шойгу раскрыл секрет строительства новых городов в Сибири
06 сентября 2021, 04:00
Элитный спецназ в юбках: британцы выполняли секретную миссию до побега из Афганистана
06 сентября 2021, 02:10
Глава МИД Украины обвинил Россию в "отговорках" от встречи Путина и Зеленского
06 сентября 2021, 04:00
Россия не является стороной минских соглашений: Захарова напомнил США и Украине об истории
Новости партнеров
 
Выбор дня
06 сентября 2021, 02:10
США сами себя перехитрили: Сатановский объяснил план спасения Донбасса
06 сентября 2021, 05:50
Россия ведёт с США "хитрую игру", и в Вашингтоне чувствуют угрозу - Baijiah...
06 сентября 2021, 08:35
Супердержава мирного атома решила: ей нужна Россия
06 сентября 2021, 02:10
Шойгу раскрыл секрет строительства новых городов в Сибири
06 сентября 2021, 04:00
Элитный спецназ в юбках: британцы выполняли секретную миссию до побега из Афганистана
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
02 сентября 2021, 06:30
Чума в обычной трости: Япония уготовила для русских маленькую подлость
03 сентября 2021, 07:15
Американцам об этом не расскажут: Зеленский публично солгал о самолётах Украины
04 сентября 2021, 23:35
"Ещё тактично высказалась": Блогер унизил флаг России. Захарова не сдержала эмоций - "Подло"
31 августа 2021, 01:20
Россия отказалась поддержать резолюцию СБ ООН по Афганистану: Постпред назвал причины
01 сентября 2021, 21:20
Путин и Зеленский встретятся в Крыму: Вице-премьер Украины заявил о "высоком уровне"
04 сентября 2021, 17:10
"Где котёл будет, панове?" Журналист назвал последний роковой шаг Киева с Донбассом
04 сентября 2021, 19:55
"Угадайте, кто": Захарова назвала главных спонсоров Навального среди западных дипломатов
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.