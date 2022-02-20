Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Не внезапно": Киев пытается остановить бегущих в Россию - в ход пошли...
Пат России. Военный эксперт предупредил: "Будет большая кровь"
Мужчины Донбасса получили недвусмысленные СМС — фото
Россия получила первую "чёрную метку" от Украины: Баранец подсказал ид...
Главная / Политика

Мария Захарова: "А Лиз Трасс не так проста, как кажется"

20 февраля 2022, 20:00  •  145 • Политика
Мария Захарова оценила заявление Лиз Трасс о том, что русские планируют захватить и Прибалтику. "А Лиз Трасс не так проста, как кажется" - таким был ироничный комментарией Захаровой.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в личном телеграм-канале оценила заявление министра иностранных дел Великобритании Лиз Трасс, которая считает, что Россия угрожает Прибалтике.
С точки зрения Лиз Трасс, захватив Украину, Россия двинется и к другим соседям. Мария Захарова в своей оценке была иронична:
А Лиз Трасс не так проста, как кажется, - отметила дипломат. - Раскусила англичанка наши коварные планы по захвату Калининградской области.
Дело в том, что ранее Лиз Трасс в ходе переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым расписалась в своём незнании географии России. Например, она заявила, что не признаёт суверенитет России над Ростовской и Воронежской областями. Её коллеге пришлось объяснять, что оба этих субъекта являются частью России.
Что до заявления Трасс о захвате русскими Прибалтики, то прозвучало оно в интервью Daily Mail.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


145
Источник
Похожие новости
20 февраля 2022, 00:45
Пат России. Военный эксперт предупредил: "Будет большая кровь"
20 февраля 2022, 02:30
Мужчины Донбасса получили недвусмысленные СМС — фото
20 февраля 2022, 04:15
"Последний парад" Киева: Сатановский вынес "колобковое" предупреждение
20 февраля 2022, 10:05
Бербок объяснили, чем могут обернуться её угрозы России
20 февраля 2022, 00:45
Канада направила на Украину "самолёт смерти"
20 февраля 2022, 12:25
Хроники Донбасса - диверсия и предательство. Главное к этому часу
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
15 февраля 2022, 14:35
США "сливают" Киев и заманивают Россию на Украину. В чём подвох?
19 февраля 2022, 00:15
Путин подписал указ с двумя секретными пунктами - фото
15 февраля 2022, 01:10
Чем занимается канцлер Германии в Киеве: Визит грозит обернуться скандалом
16 февраля 2022, 16:50
Как Путин одной фразой взбесил немецкие СМИ: "Журналист аж забыл о чём говорил" - Рар
15 февраля 2022, 01:10
Захарова сделала три вывода из заявлений Зеленского: "Стало вообще всё понятно"
19 февраля 2022, 11:20
"Не внезапно": Киев пытается остановить бегущих в Россию - в ход пошли новые средства
16 февраля 2022, 05:45
Роковая ночь: В Киеве послышался "признак нападения" России
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2022 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.