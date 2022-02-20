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Мария Захарова: "А Лиз Трасс не так проста, как кажется"
20 февраля 2022, 20:00 • 145 • Политика
Мария Захарова оценила заявление Лиз Трасс о том, что русские планируют захватить и Прибалтику. "А Лиз Трасс не так проста, как кажется" - таким был ироничный комментарией Захаровой.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в личном телеграм-канале оценила заявление министра иностранных дел Великобритании Лиз Трасс, которая считает, что Россия угрожает Прибалтике.
С точки зрения Лиз Трасс, захватив Украину, Россия двинется и к другим соседям. Мария Захарова в своей оценке была иронична:
Дело в том, что ранее Лиз Трасс в ходе переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым расписалась в своём незнании географии России. Например, она заявила, что не признаёт суверенитет России над Ростовской и Воронежской областями. Её коллеге пришлось объяснять, что оба этих субъекта являются частью России.
Что до заявления Трасс о захвате русскими Прибалтики, то прозвучало оно в интервью Daily Mail.
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