Мария Захарова проводит брифинг в Москве. Онлайн-трансляция

В четверг, 8 ноября, официальный представитель МИД России Мария Захарова проводит брифинг в Москве. Царьград проводит онлайн-трансляцию события.

Традиционный брифинг в Москве проводит официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Царьград в режиме онлайн транслирует событие.