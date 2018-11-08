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Мария Захарова проводит брифинг в Москве. Онлайн-трансляция

08 ноября 2018, 12:54  •  98 • Политика
В четверг, 8 ноября, официальный представитель МИД России Мария Захарова проводит брифинг в Москве. Царьград проводит онлайн-трансляцию события.
Традиционный брифинг в Москве проводит официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Царьград в режиме онлайн транслирует событие.
Онлайн-трансляция встречи Марии Захаровой с журналистами в четверг, 8 ноября, доступна чуть ниже. Традиционно Захарова поднимет основные вопросы во внешнеполитической повестке России и оценит произошедшие в мире события.

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